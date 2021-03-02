北京延庆无间断种植让草莓四季飘香

2月10日除夕之夜的前一天，在位于北京市延庆区延庆镇卓家营村的北京龙海源农业种植专业合作社操作区一派繁忙景象。“腊月是草莓销售的旺季，今天就摘了300多斤。每年春节都放不了假，是我最忙的时候。”来自沈家营镇下花园村的村民宋永春一边给草莓分级、包装，一边对记者说。

宋永春是合作社的固定工人，在合作社工作5年，从事草莓育苗、修剪、摘果、分级、包装等环节的“一条龙”农事作业。她告诉记者，她每天工作八九个小时，工钱是100元/天，一年有4万多元的稳定收入。在家门口有这样稳定的工作，得益于合作社生产四季草莓，天天有活儿干。

北京龙海源农业种植专业合作社始建于2015年，以每年平均地租1050元的价格流转农户土地500亩用于草莓生产。合作社现有温室7栋，大棚100栋，露地育苗地100亩，年产草莓50万斤，年育苗260万株。合作社以现代农业体系及科学技术为依托，秉承“品质第一”的理念，严格按照标准化种植模式进行种植管理，通过夏季与冬季品种错季种植，达到全年草莓不间断供应。

延庆区有别于北京其他郊区仅种植冬季草莓，关键在于得天独厚的气候和地理条件。北京市粮经作物创新团队延庆区延庆镇卓家营村田间学校校长焦玉英介绍，延庆区海拔高、雾霾天少、光照充足、昼夜温差大，因此冬季草莓采摘期长，主要种植红颜、隋珠、章姬、圣诞红等日韩系品种。延庆的冷凉气候在夏季更显优势，盛夏期夜间气温较低，在大棚种植的草莓可以继续发芽、分化，可种植蒙特瑞、R比、波特拉等欧系品种。

“冬季草莓定植在9月份，12月中旬产果，第二年6月中上旬结束。夏季草莓定植在3月中旬，6月中旬产果，采摘期可到11月底，实现了全年草莓生产‘无缝连接’。”合作社经理徐博洋说。

在草莓温室，记者看到草莓种植在高架基质槽内，一个个饱满艳红的草莓掩映在绿叶间，散发出草莓诱人的果香。“这是合作社引进的高架草莓栽培模式。与传统土壤种植相比，减少了土传病害，而且不用弯腰作业，提升了草莓品质和观光采摘舒适度。”徐博洋介绍，合作社从种植、管理、营销都有自己的特点。延庆区农业技术推广站帮忙引进了水肥一体化、草莓高架栽培，利用天敌以虫治虫、黄蓝板物理防治等绿色防控病虫害等技术，探索出草莓套种苤蓝、甘蓝等蔬菜增加单位面积收入……

北京市粮经作物创新团队经济岗专家、北京农学院教授刘瑞涵认为，销售是产业链的终端环节。线上线下并行，是未来多数农产品生产经营者绕不开的渠道开拓模式，疫情的影响更直接催生了线上渠道销售比例的提升。虽然北京鲜活农产品受供给规模和供给连续性的影响，整体而言线上销售的比例不足10％而低于全国平均水平，但是，像北京龙海源农业种植专业合作社这样有一定生产规模、能够实现四季供给草莓的生产经营主体，其线上销售比例已达30％左右，高于北京和全国平均水平。可见，生产规模较大和产品供给稳定性较好的生产经营者，具有进一步开拓线上销售的潜力和优势。

“合作社生产的四季草莓可全年供应，这为合作社建立了稳定的营销渠道。合作社的销售的线下销售以观光采摘、企事业公司集中采购及百宝源（北京）农业科技有限公司订单销售为主，线上以网店、社区微信群销售为主，线上线下并行，形成了采摘、集中采购、社区团购‘三足鼎立’。”徐博洋说。

作为一家四季“无间断种植”的草莓基地，合作社获得了连续五届“北京草莓之星”以及10余项全国、北京市草莓奖项，徐博洋也在2020年获得“全国草莓种植能手”称号。徐博洋表示，除了提升草莓种植水平和品质，要在草莓产品开发上下功夫，以草莓酒、草莓果脯、草莓叶茶等加工产品‘试水’市场，增加草莓附加值。

北京龙海源农业种植专业合作社是延庆区发展四季草莓产业的缩影。焦玉英介绍，延庆草莓产业定位主要立足于高端市场，借助2022年北京冬奥会在延庆召开的契机，提升延庆草莓产业的发展水平，实现“绿色低碳，创新发展”这一目标，达到提质增效可持续性发展的目的是延庆区草莓产业发展的必由之路。立足当地生态优势，在冬奥会场馆周边地区建立6个高标准草莓采摘园，提升延庆草莓形象，满足北京冬奥会的需求；开展新品种、新技术、新模式引进与示范，将引进50个草莓新品种，改变目前延庆草莓种植品种单一的状况；在现有每年提供基质草莓苗2000万株的基础上扩大规模，力争达到每年提供草莓基质苗3000万株，在北京草莓育苗市场占有一定的份额；冷凉地区短日草莓夏季精品果生产；加强草莓精深加工产品的研发和推广力度，为消费者提供多样化的草莓产品。促进延庆草莓品牌的形成；通过与冬奥会的有机结合，实现“滑冰雪，摘草莓”的目标，为延庆区的草莓产业发展和农民就业做好科技支撑。（李锐）