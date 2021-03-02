浙江早茶产业集群加速高质量发展

温州和丽水所产的早茶，是浙江人开启新一年茶旅的“第一口春味”。去年6月，国家农业农村部和财政部联合公布的2020年优势特色产业集群建设名单中，浙南早茶产业集群作为全省唯一赫然入列。记者发现，半年多来，围绕全产业链建设和产业融合发展，一批项目加快落地，产业高质量发展的蓝图正逐渐照进现实。

缙云县的黄茶产业尽管起步不久，但近年来，势头颇为迅猛。为了快速建立市场竞争优势，当地打出了一套“提质量、定标准、强主体、响品牌、促融合”的组合拳。根据项目计划，去年，该县推出了生产基地提升示范和绿色防控服务，以及标准化茶叶加工厂、冷库仓储、茶叶市场、展销中心、电商平台等项目建设，特色产业集群功能布局得到有效优化。

据介绍，今年，遂昌县还将进一步聚焦薄弱环节，培育壮大一批起点高、规模大、带动力强的茶叶龙头企业，加快生产技术和工艺设备升级换代，建设茶叶清洁化加工生产线，实现茶叶生产加工的清洁化、连续化、智能化、标准化、现代化。

与缙云相邻的遂昌，同样是个茶叶大县。通过茶业集群一期项目的实施，去年，当地引进先进茶叶加工设备，改造提升了一批茶叶加工厂。记者发现，遂昌在建设过程中，更注重“企业＋合作社＋农户”的利益联结机制。以遂昌龙谷名茶市场改建为例，完成后可显著提高市场集散交易能力，今年预计有望实现交易量6000吨，实际交易额突破6亿元。

在温州，为了有力推进浙南茶产业集群建设，还专门组建市、县、乡三级工作专班，不定期就项目规划、用地保障领、工程推进等重点问题进行分析研究。目前，全市总共谋划了12个子项目，项目总投资8244.2万元，其中，中央财政资金3500万元，地方整合资金735万元，业主自筹4009.2万元。

西部生态休闲产业带是温州推进产业融合发展的重大平台。记者了解到，温州把浙南茶产业集群建设全面融入西部生态休闲产业带建设中，一并谋划、一并督导、一并建设，并且还与农产品区域公用品牌充分结合，在品牌培育中赋能项目建设。（朱海洋）