清华大学1800名学生接种新冠疫苗

昨天，清华大学学生有序接种新冠肺炎疫苗。本报记者饶强摄

昨天起，清华大学首批约1800名学生开始接种新冠疫苗。海淀区送服务上门，预计到11日止，分5天为全校约3万在校学生完成新冠疫苗接种工作。

“我是2月25日在手机上预约的。我提前10分钟来，很快就打完了。”走出新清华学堂接种点，刚刚完成接种的生命学院学生小孙告诉记者。小孙寒假没有离京，第一批就报了名。“整个接种流程非常严格规范，打完留观30分钟，少一分钟也不让走。”

清华大学党委研究生工作部钱婷介绍，清华大学年龄在18岁到60岁之间的在校学生约3万人，学校分批次组织接种工作。第一批为寒假没有离京和返校超过14天的，约4000人。开放预约后，半天之内3710个名额全部约满。第二批接种工作将于3月7日集中进行，主要针对后续离京返校已满14天的学生。接种地点在新清华学堂的基础上，还将增加综合体育馆和西体育馆。3月9日和11日，学校还将再组织一次集中接种。

“街道除大学生外，还有教职工、居民和在清华科技园上班的人员。符合接种条件的约有4.9万人，我们在各楼道、电梯间张贴街道疫苗接种摸排系统的二维码，扫码就能预约接种，截至目前，第一针已接种了2万多人。”清华园街道党工委副书记闫聚群介绍。

海淀区新冠疫苗接种工作按照“学校不出校、单位不出门、院所不出院、园区不出园”要求，通过在29个街镇设置临时接种点以及成立31个上门接种队伍全方位推进新冠疫苗接种工作。

截至2月25日，清华大学、北京大学、北京工商大学、北京理工大学、北大医学部、中国农业大学、北京航空航天大学、北京交通大学等9所大学陆续开展了新冠疫苗接种，累计接种师生3.8万余人。（记者 于丽爽）