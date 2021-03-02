国家政策托底 花小钱治大病

冬季的黄土高原，寒风呼呼作响，陕西省清涧县马家岔村村民马增富拄着木棍出门了。他今年73岁，长期患有糖尿病和高血压，2年前确诊膀胱癌，为此还做了一场大手术。如今，这位老汉在山上放30多只羊也不费劲，吆喝声响彻山谷。

前来回访问诊的马家岔村村医徐晶很惊讶：“你能爬这么高！”每隔一段时间，她就要上门给村里的老人做一遍常规检查。上门问诊寻不见踪影，她在附近的山上找到了马增富，在陡峭的山坡上做起了检查。

徐晶今年30岁，从陕西能源职业技术学院临床医学专业毕业后就来到了清涧县折家坪镇卫生院工作。2017年，她被镇卫生院派到马家岔村做驻村村医。这个位于山谷里的村子以前没有专职医生，村民们只能到30公里外的镇卫生院去看病。徐晶来了以后，头疼脑热的小毛病都能及时医治，即使得了大病重病，村民们也不再害怕。

2019年，马增富突然出现尿血症状，徐晶初步检查以后，帮他转到了陕西省榆林市的大医院检查。在那里，医生确诊马增富得的病是膀胱癌，这是一种凶险的癌症，医生反复叮嘱他要抓紧手术、及早化疗。

但好几万元的治疗费用让马家人犯了难。马增富是村里为数不多的贫困户之一，家里收入少，3个孩子又都在外地务工，一时赶不回来。了解到马增富的病情和现实困难，村里的扶贫干部帮他申请了贫困人口大病专项救治的报销，可以报销数千元治疗费用，再加上农村合作医疗，原本数万元的治疗费用，马增富只需要自己负担1万多元。

在榆林的大医院做完手术，马增富的病情基本稳定。出院回家后，他经常跟村民感慨：“国家政策好着呢，有了这些政策，我们才能花小钱治大病。”

马增富口中的“好政策”，是我国专门针对贫困人口实施的大病专项救治政策。2016年，原国家卫生计生委会同国务院扶贫办、民政部，在安徽、贵州等8个省区启动了农村贫困人口大病专项救治试点，先期将儿童先天性心脏房间隔缺损、食管癌、胃癌等9种大病纳入救治范围。

近几年，国家卫健委联合有关部门，不断扩大病种范围和覆盖地区，2020年4月又将膀胱癌、卵巢癌、肾癌、重性精神疾病及风湿性心脏病5个病种，纳入贫困人口大病专项救治范围。至此，共有30个病种纳入农村贫困人口大病专项救治范围。2020年，全国共有81.1万贫困人口受惠于这项政策，入院救治273.7万人次。

在大病专项救治政策实施之后，一些地方也将相关病种纳入临床路径管理，实行单病种限价等措施，多管齐下有效降低了医疗费用，贫困患者医疗负担明显减轻。据国家卫健委测算，截至2020年年底，人均费用比专项救治行动开展前累计下降12.87%。

儿童先天性心脏病，是大病专项救治政策首先关注的病种之一。作为儿童心脏病领域的专家，江西省儿童医院心脏病治疗中心主任医师邹勇就收治过这样一名特殊的小患者：2018年夏天，一个名叫轩轩（化名）的小男孩出现在邹勇的病房里。轩轩刚出生没多久，家里就发生变故，只好与靠捡垃圾、替人做饭维生的奶奶相依为命。尽管刚出生时就检查出患有先天性心脏病，但轩轩的心功能很差，一直没能达到手术指征，之前断断续续保守治疗过两次。这回住院治疗，轩轩的奶奶拿出了全部积蓄，手术费还是差一大截。

了解到轩轩一家的现实困难，邹勇向医院反映了特殊情况，医院帮助轩轩办理了先天性心脏病免费救治的手续。当年7月，轩轩终于顺利完成手术，并且恢复得很快。几个月后，奶奶带着轩轩来复诊，给所有经管医生和护士送了7双亲手缝制的棉拖鞋。“我一个农村妇道人家，真不知道该怎样表达感谢，就在空闲的时候亲手缝了这7双棉拖鞋，表达自己的一份心意。”

在全面脱贫的路上，“一老一小”的健康问题是最让人担心的，尤其是在“三区三州”等深度贫困地区。因病致贫、因病返贫的情况时有发生，很多贫困群众不敢生病、不敢治病。但国家政策的托底，让所有人都有了全力治病、挽救生命的底气。

2018年，云南省怒江傈僳族自治州兰坪县农民张庆忠一家终于迎来了新生命。可张庆忠高兴不起来，小孙女心跳特别快、脸色发白，医生仔细检查后发现，孩子患有先天性心脏病。小县城的医院无法收治，家里也凑不出给孩子做手术的钱，第一次当爷爷的张庆忠愁白了头，甚至有过放弃的念头。

危难之际，对口支援兰坪县中医院的广东省中医院珠海医院伸出了援手。在大病救治和东西部协作扶贫等政策的支持下，这家医院免费收治了张庆忠的孙女，还报销了张庆忠往返珠海的交通费用。没出几个月，恢复健康活泼的孩子又在他怀里撒娇了。

近几年，一系列健康扶贫措施在“三区三州”等地区落地生效：贫困户看病可以“先诊疗、后付费”，看病“一站式”结算，三级医院对口帮扶……截至2020年9月，兰坪县因病致贫、因病返贫人口已从2016年年底的4539户、18068人减少到274户、946人。目前，包括兰坪县在内的云南省88个贫困县已全部脱贫摘帽，困扰云南千百年的绝对贫困问题得到历史性解决。

在兰坪县，同样受惠于健康扶贫政策的，还有23岁的白族姑娘和秀娟。因为患有骨结核病，她8岁时腰上长出一个篮球大小的鼓包，被人称为“蜗牛姑娘”。2019年，经历两次手术、住院4个月，她终于卸掉背在腰上14年的“蜗牛壳”。

身为建档立卡贫困户，和秀娟可以享受“基本医保、大病保险、医疗救助和医疗扶助”四重医疗保障“一站式”就医服务，再无需担心费用问题。治疗骨结核病所需的173920.66元医疗费用，“一站式结算”报销了167814.65元，她自己只需支付6106.01元。当地民政局、红十字会还为她申请了3000元临时生活救助。

手术之后，和秀娟高兴地发现自己居然悄悄长高了10厘米。她说，自己的梦想就是成为一名医生，帮助更多家乡的父老乡亲。如今，她已经考取昆明医科大学全科医学专业，离自己的梦想又进了一步。

中青报·中青网记者 王林 来源：中国青年报