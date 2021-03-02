包间内装摄像头，平衡商家与消费者权益是关键

据《北京青年报》2月28日报道，近日一则某餐饮企业包间里安装摄像头的消息被网友热议。对于安装摄像头是否会侵犯隐私，网友各执一词。记者走访发现，饭店包间装摄像头的现象，并不罕见。不过，部分包间内没有“内有监控”等提示。

在包间安装摄像头，是否合理合法、是否会侵犯消费者隐私？从媒体报道来看，对于这一问题，不仅餐饮企业与消费者之间存在分歧，许多网友、消费者同样看法不一。

涉事餐饮企业表示，包间是公共场所一部分，安装摄影头合规。而部分消费者则强调，此举会泄露消费者隐私，毕竟选择包间就是为了能有一个相对私密的空间，但是有摄像头会有一举一动被监视的感觉。同时，有一些网友表示，只要摄像头亮在明处，没有什么不能接受的。

这些看法，站在各自利益诉求角度都有一定道理。如餐饮企业之所以要在包间安装摄像头，也有不得已的苦衷——有的顾客频繁“碰瓷”餐饮业，安装摄像头成为商家“自我保护”的一种手段。

应该看到，对“包间是否可以安装摄像头”之所以存在不同看法，与包间这一场所在定位、性质上的模糊有很大关系。

尽管如此，对“餐厅包间是否可以安装摄像头”，有些问题还是可以形成共识的。

其一，餐厅确属公共场所，且餐厅包间与个人住宅等个人私密场所，在私密程度上也确实存在区别。但私密性是相对而言的，相比餐厅内其他区域，包间显然多一分封闭和清净。依据民法典的规定，隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。现实生活中，在餐厅消费时，人们之所以选择包间，看重和在意的也正是其具有某种能保证言行举止等“私人生活安宁”可以不受打扰，或不被“他人知晓”的特点。

其二，即便餐饮企业在包间安装摄像头，有苦衷和合理性，也不违反相关法律和规范，但这绝不意味着，餐饮企业可以不重视对消费者隐私权的保护，更不意味着，餐饮企业可以随意处置所收集到的消费者信息。

因此，对于餐饮企业在包间安装摄像头的做法，不必简单粗暴地反对，而应督促其在寻求自身利益保护的同时，兼顾、平衡消费者的相关权益。

一方面，在包间消费之前，餐饮企业应当充分尊重和维护消费者的知情权、选择权，对摄像头的存在履行相应的告知义务，并在此基础上保障消费者能自主选择是否在装有摄像头的包间用餐、消费。

另一方面，在包间摄像头后续的使用管理上，餐饮企业同样不能当“甩手掌柜”，而要依法充分履行相应的信息保管、保密责任，建立相关制度和规定，明确权限，确保所收集信息不被非法泄露、传播或使用。