走进故宫“御医药馆”

设计精巧的大药柜、慈禧太后的药方、精心包装的贡品麝香……日前，故宫博物院在永和宫正殿和后殿推出“诚慎仁术——清宫医药文物展”。该展览为常设展“御医药馆”，为观众揭开宫廷医药的神秘面纱。

医药文物是故宫博物院众多收藏中富有特色的门类，是清代宫廷医事活动重要的实物遗存。故宫博物院收藏医药文物共3000多件，大致分为药物、药具、档案、药方、仿单等五大类别。此次展览是故宫医药文物首次走出库房、面向大众的大规模展览，精选文物83件、复制品7件。其中既有道地的中药药材、精心炮制的中成药，又有来自异域的外国药物，还有种类多样的医疗保健器具和各种名目的档案簿册。

展览分为四个单元。第一单元“清宫药房景象”，通过文物展示和御医工作场景复原，再现了清宫药房景观。清宫中药房众多，除集多种职能于一身的御药房外，还有冠以宫殿名称的各药房，展品中的永和宫药房匾额即是以宫殿冠名药房的实证。

“这是明万历年间太医院专用的皇家御制药柜，里面可盛放药品多达140种。”在黑漆描金双龙纹药柜前，故宫博物院宫廷部研究馆员关雪玲介绍，“药柜内部中心为八方转动式抽屉，每面10个，两侧又各有一列10个抽屉。每个抽屉内分三格，盛放不同药物。屉面上有涂金名签，标明每种药物的名称。”

第二单元“太医院和御药房”展示了太医院、御药房两个医疗机构的官印，讲述二者的职掌和关系。关雪玲介绍，太医院之称始于金代，元、明、清三代相沿。清代太医院是主管全国医疗事务的国家机关，虽不是专为清宫而设，但在清宫的医事活动中扮演着极为重要的角色，其首要任务是为宫廷服务，保证帝后安康。太医院医官各以所业专科，在宫内各处轮值诊视疾病。

第三单元“存诚慎药性——药材与药具”呈现了清宫所存的药材、中成药、西洋药物和各种医药器具。清宫所用药物以中药药材和中成药为主，同时兼及外国药物，中成药的传统剂型丸、散、膏、丹、锭，在清宫一应俱全。清宫医药器具材质多样，用途各异，有的用来炮制、盛放药物，有的用来诊治疾病和医疗保健，还有的用于进行医学教育。

麝香是大众所知的一种名贵中药材，具有开窍醒神、活血散结、止痛解毒的功能。展厅里陈列的贡品麝香，在包装上极尽巧思。其包装共有3层：最外层是长方形木箱，箱上拴小木牌，上书“麝香二银瓶”。中层是长方形提箱，箱内外均裱糊黄绫。箱盖设计成抽拉式，提起抽拉盖，首先看到一层黄绫面挡板，移开挡板，可见箱内依银瓶大小挖两个凹槽，槽内放置着用黄纸包裹的方形银盒。最里层是装有麝香的银瓶。

第四单元“调方最近情——档案存真”展示了各种进药底簿和药方，这些档案簿册是御医为帝后、妃嫔等诊视病情、开方配药的真实记录。在一张黄纸药方上，可以看到御医为老佛爷开的“人参健脾丸”是如何配制的。

为配合此次展览，故宫博物院与中国中药协会合作，在永和宫前、后院东、西配殿展示中医药经典名方、具有代表性的中成药八大剂型以及传统制作技艺等，让观众对中医药文化有更深的了解。