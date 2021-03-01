伊利探索奶业发展新模式 助力乡村振兴

近日，伊利集团相关负责人表示，奶业振兴是乡村振兴的重要抓手，乳品企业要做优做强奶业，生产出让人民群众满意、放心的高质量乳业产品，打造出具有国际竞争力的乳业产业，伊利将积极响应号召，助力实现奶业全面振兴。

帮助增收 助力脱贫攻坚

伊利集团相关负责人称，当前，奶产业链上游仍存在着“技术弱、融资难、风险大、转型慢”等难题，这些直接影响了农牧民的收入。多年来，伊利针对这些难题始终以产业发展为核心，不断完善利益联结机制，通过加强与农牧民在技术、金融、产业和风险四方面的联结，发挥龙头企业的带动作用，大力支持上游产业链发展，帮扶农牧民脱贫致富。

如，派专家进牧场现场指导，办培训班、训练营等传道授业，通过技术联结机制，为农牧民解决技术、管理问题。在金融扶持方面，陆续推出“青贮贷”“牧场贷”等多种金融产品，帮助数千户农牧民解决融资问题。2014年至今，已累计为合作牧场提供融资扶持近200亿元，带动500万养殖从业者走上了脱贫致富的道路。

据介绍，内蒙古自治区巴彦淖尔市和平村有一座牧场，牧场主叫边俊峰，他是村里第一个养奶牛致富的人。2011年，边俊峰与伊利签约，成为伊利合作牧场，通过系列扶持政策，牧场发展不断提速。2017年，面对行业的低谷期，伊利出资支持巴彦淖尔市100多个中小牧场整合，打造规模化牧场，边俊峰的牧场也与附近两家养殖大户合并成为俊峰牧业。

在和平村的330多户常住村民中，有30户是建档立卡贫困户。为了让更多人享受到行业发展的红利，伊利同边俊峰创造性地推行了“众筹模式”，为贫困户制定了特殊的分红政策，实现了牧场周围群众广泛性脱贫。通过提供新增就业岗位、带动当地新增奶牛饲养数量、新增饲草基地、建设冷链物流、发展包装产业、扩大交通运输规模等，将奶业振兴与脱贫攻坚有机结合、有效衔接，实现产业集群的经济、社会综合效应，帮助更多地区、更多群众走上了致富奔小康的道路。

“从甘肃武威到河北张北，再到黑龙江林甸……伊利引领奶业振兴，在各地打造产业集群，有力带动当地的就业和发展，助力脱贫攻坚。”这位负责人称，2月25日，全国脱贫攻坚总结表彰大会召开，伊利入选“全国脱贫攻坚先进集体”。

产业升级 生产人民放心好奶

近年来，我国奶业规模化、标准化、机械化、组织化水平大幅提升，龙头企业发展壮大，品牌建设持续推进，质量监管不断加强，产业素质日益提高，为保障乳品供给、促进奶农增收作出了积极贡献，但也存在产品供需结构不平衡、产业竞争力不强、消费培育不足等突出问题。

伊利集团相关负责人表示，多年来，伊利不断加快产业升级的步伐，通过建设标准化奶牛养殖牧场、智能化乳品加工厂，打造国家级种养加一体化项目，建设高端乳制品生产基地，推动行业高质量发展，生产让人民放心的好奶。

他说，宁夏是位于公认的“黄金奶源带”。2019年以来，宁夏回族自治区农业农村厅按照“强基地、优结构、提质量、育龙头、促融合”的思路，通过多项措施助推奶产业转型升级、高质量发展。宁夏伊利也是宁夏奶业发展过程中的重要参与者，在实现自身高速发展的同时，带动全产业链同步发展，助力解决本地奶产业发展瓶颈。伊利深入探索乳业“智能工厂”建设，2017年通过与全球知名企业展开合作，将大数据技术应用于生产，实现了质量检验和质量追溯的集中化、无纸化，通过自动化和信息化融合进行数据的自动采集和分析，进一步实现透明化生产。2013年，河北吉英的英发牧场与伊利公司合作，在伊利技术、融资等多方支持下，升级为牧场模式。还将开发的牧场管理系统免费为合作牧场使用，实现牧场的智慧化管理。

巩固成果 全面乡村振兴

脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。

借助大规模投建的产业集群，伊利充分发挥自身产业优势，结合各地具体的实际情况，带动区域内整体经济发展，助力当地奶业提档升级，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

“在宁夏，为带动就业，推动奶产业发展，2020年4月，伊利和宁夏农垦集团合作的5万头奶牛养殖基地项目已经正式开工建设。”伊利集团相关负责人预计，该项目未来将形成直接带动6万人就业、间接带动全产业链40万人就业的规模。。

该负责人介绍，2020年4月29日，“伊利现代智慧健康谷”项目在内蒙古呼和浩特市开工。该项目致力创建全球一流的乳业高质量发展综合体，建成后预计将创造GDP超过1000亿，累计财政收入900亿，直接和间接带动就业人口超过50万人。除了伊利现代智慧健康谷之外，伊利集团还积极联动内蒙古各盟市打造呼伦贝尔、巴彦淖尔、兴安盟、通辽等产业集群项目，助力内蒙古自治区奶业振兴和脱贫致富。

“脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是“三农”工作重心的历史性转移，也是摆在我们面前的历史使命和艰巨任务。未来5年，伊利还将持续投入300亿,扶持上游奶业发展，充分发挥产业链龙头引领作用，推动奶业振兴，带动更多农牧民增收致富，助力乡村全面振兴。”伊利集团相关负责人最后强调。