春季吃“五菜”饮“五汤” 打好全年健康基础

春天万物复苏，大地回暖，处处呈现着生机盎然。“一年之计在于春”的说法，证明了春天养生的重要性。春天养生十分关键，可为一年的健康打下基础。

五种野菜兼顾美味健康

随着春季的到来，野菜将陆续上市。虽然不少野菜有食疗功能，但注意事项也有不少。如何能更好地食用野菜，兼顾健康与美味呢？

水芹菜 与大家常吃的长在陆地上的旱芹菜不同，水芹菜富含多种维生素，口感更为清香，富含膳食纤维，有一定的通便、降压、降脂功效。但由于膳食纤维较多，胃溃疡、肠炎患者不宜食用。

荠菜 民间有句俗语，“三月三，荠菜做灵丹”。中医认为，荠菜有清热解毒、利尿止血、软坚散结、益胃等功效，对于有胃部疾患和因为上火而出现眼部疾患的人尤其合适。至今为止，我国许多地方仍保留着“三月三吃荠菜煮鸡蛋”的习俗。可荠菜性稍凉，体质虚寒的人及胃寒的患者不宜过多食用。

马齿苋 中医认为，马齿苋有清热解毒的功效。现代医学研究发现，马齿苋对大肠杆菌、痢疾杆菌、伤寒杆菌均有抑制作用，对常见致病性皮肤真菌亦有抑制作用。需要注意的是，它可能含有致敏物质，过敏体质人群食用后易引起过敏；有滑利的药性，大量食用可能会导致滑胎，孕妇不宜吃；还因为与鳖甲相克，如果正在服用的中药药方里有鳖甲，则不要食用马齿苋。

蕨菜 中医认为，蕨菜可清热滑肠、降气化痰、利尿安神。但近年来有报道说，吃蕨菜会使食道癌、胃癌的发生率提高，其实是蕨菜里的“原蕨苷”在作怪。对于新鲜的蕨菜，只要在炒制前将其焯水，再进行后续的烹饪，可除去蕨菜中的大部分原蕨苷。需要注意的是，原蕨苷在蕨菜的嫩芽部分含量最高，烹饪时可先切去嫩芽部分再烹制，也可将原蕨苷去除。少量食用蕨菜，不会对人体造成损伤。

苦菜 又名苣荬菜、曲麻菜、苦苣菜，其含有丰富的钾、钙、镁、磷、钠、铁等元素，能清热、消肿、化淤解毒、凉血止血，对急性淋巴细胞性白血病、急性及慢性粒细胞白血病都有抑制作用。苦菜可炒肉、做汤，亦可加些大豆粉做成小豆腐吃，或用沸水烫后蘸面酱食用，也可和面粉做成菜饼，或做芝麻酱拌苦菜、苦菜粥等。

特别提醒：

野菜虽新鲜，但如果生长在工业区周围、汽车常经过的道路两旁，则不宜采摘食用。因为这些地方的水源、土壤中含有的重金属元素会相对较多一些，毒素可能进入植物沉积下来。还需要注意的是，即使在环境较好的地方采摘的野菜也不宜多吃。因为多数野菜性寒味苦，容易伤及脾胃甚至诱发胃痛、呕吐等症状。食用野菜后一旦出现肠胃不适、恶心、周身发痒、浮肿、皮疹或皮下出血等异常症状，应立即到医院救治。

应对疾病可饮“五汤”

春天天气反复无常，再加上空气干燥，是疾病多发时节。因此，在居家调理时可对症煲汤。

暖身汤，可提高身体抗寒力。春天的天气有时还会微凉，如果出现打喷嚏、流透明的清鼻涕、浑身发冷、怕风、鼻音重等症状，这一阶段邪气尚浅，及时干预可直接阻断后续症状。让身体温暖起来、气血通畅，病就好一大半了。

可取炙麻黄15克、生姜10克、牛肉250克、葱白10克，做一锅麻黄牛肉汤，分早晚两次温服。将牛肉洗净、切块，然后将麻黄加水煮沸，去掉浮沫后再煮10分钟左右捞出，再将牛肉放入麻黄汤中，用文火煨炖到牛肉熟烂后，再将生姜切丝、葱白切段加入汤中，加适量盐，煮沸后吃肉饮汤即可。麻黄可解表且发汗能力强，经常感冒的人体质都比较虚弱，需要补充虚损，而牛肉恰好是健脾益胃的。

祛火汤，滋阴祛火扶正气。随着气温逐渐升高，当人体出汗导致体内津液不足时，外邪会以热证形式入侵。按中医理论，这是温病的一种。常见表现为舌质发红，咽喉肿痛，口干舌燥，小便量少、颜色黄甚至发红。治疗应以滋阴、扶助正气为主。

若体内有热邪，也可用大白菜熬汤喝降火。将一棵绿叶大白菜从中间切开，取半棵剁碎，加两枚切碎的松花蛋，一起放入锅中，加500毫升至700毫升水煮熟，然后加少量盐调味，吃菜喝汤即可。白菜甘温无毒、利肠胃、除胸烦、利大小便、和中止咳，而松花蛋能泻火、醒酒、去大肠火、治泻痢、能散结敛。另外，白菜含有丰富的粗纤维，既可润肠、促进排毒，还能刺激胃肠蠕动、帮助消化，所以二者合用煮汤，可应对一切上火症状。

润肺汤，常喝皮肤不干燥。春天气候干燥，皮肤容易干巴巴，还会出现发痒、脱屑。为避免这种情况，可喝点润肺汤。中医理论中肺主皮毛，皮毛的干燥与肺燥有关系。

每天早上取生地黄10克、桑叶5克、大枣2枚，经开水冲泡成一碗地黄汤，应对早起的喉咙干燥恰到其时。生地黄有凉血补血之功，血得补则肌肤受到滋养；桑叶甘寒，有清肺润燥的作用，肺燥得清，浑身都会觉得凉润舒坦；用大枣补血滋阴，其实就是在给皮肤补水。

健脾汤，帮助身体排湿气。雨水节气过后，降水增多、湿气加重，湿邪易困扰脾胃。所以，这段时期要注意养护脾胃、健脾利湿。在饮食调养上，最好适量摄取辛甘发散之物，而不宜吃太多酸收之味，以养脾脏之气。可用鲜鲫鱼150克、砂仁3克、陈皮6克、生姜、葱、精盐各适量，将鲜鲫鱼刮去鳞、鳃，剖腹去内脏，洗净，再将砂仁放入鱼腹中，然后与陈皮共同放入沙锅内，加适量水，用大火烧开。放入生姜、葱、精盐，煮至汤浓味香即可，这一碗砂仁鲫鱼汤可醒脾开胃利湿。

舒肝汤，喝出一份好心情。中医看来，情绪低落是肝气不疏所致，加之肝又应春，想要春季笑口常开，应常舒舒肝。可买干黄花菜25克与合欢花10克，加水煮半小时，用药汁兑蜂蜜，睡前喝一杯。症状改善后，一周喝两次作为巩固。合欢可以舒解心中郁闷，安神活络，令人欢乐无忧；黄花菜能除烦安神，一碗黄花菜汤能达到除烦、解郁、安神之效，专门治疗虚火上炎导致的烦躁、精神不安、闷闷不乐、失眠健忘。（来源：中国中医药报、健康时报）