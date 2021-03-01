首批武汉造新冠疫苗下线发出

武汉生物制品研究所生产的灭活疫苗。国药集团中国生物武汉制品研究所供图

2月28日上午，在武汉江夏区，国药集团中国生物武汉生物制品研究所所长段凯博士、中国科学院武汉分院院长袁志明公开展示两家单位共同研发的新冠灭活疫苗样品。据了解，国药集团中国生物武汉生物制品研究所生产的新冠灭活疫苗获批附条件上市，这也是国内第三个获批的新冠疫苗。同时，首批疫苗已经下线发出。

活动现场，湖北省药监局有关负责人宣读了2月25日国家药品监督管理局发布的武汉生物制品研究所新冠灭活疫苗附条件上市批文。

段凯博士介绍，该所新冠灭活疫苗接种后安全性良好，两针免疫程序接种后，疫苗接种者均产生高滴度抗体，中和抗体阳转率为99.06%，对确诊的中重症保护率为100%，疫苗针对由新冠病毒感染引起的新冠肺炎的总保护效力为72.51%。目前，武汉生物制品研究所已建成新冠灭活疫苗生物安全车间并已投入规模化生产。“这意味着更多的武汉市民将很快接种到‘武汉造’新冠疫苗。”段凯称。

自2020年7月16日起，中国生物武汉生物所在阿联酋等多个国家开展了“新冠灭活疫苗Ⅲ期临床试验”，该试验采用“国际多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照设计”，上述数据是经统计分析的Ⅲ期临床试验期中分析数据结果，该结果达到世界卫生组织相关技术标准及国家药监局印发的《新型冠状病毒预防用疫苗临床评价指导原则（试行）》中相关标准要求。