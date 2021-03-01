东北华北多地气温骤降 南方持续阴雨气温回升缓慢

今天（3月1日），长江以北地区仍有大风降温天气，其中东北多地将遭遇气温“大跳水”，大部最高气温降至冰点之下；明天开始，我国中东部大部地区气温将逐渐回升。降水方面，今天北方降水将明显减少，但南方仍有大范围降雨，公众出行需带好雨具，谨防道路湿滑。

今天北方降水明显缩减 南方仍有大范围阴雨

昨天，我国中东部的雨雪天气达到本轮过程中的鼎盛时段。监测显示，西北地区东部、华北、东北地区、黄淮东部及新疆南疆盆地等地出现降雪、雨夹雪或雨转雪，山西、河北中南部、北京中南部、天津、山东中北部等地降水量10～20毫米，河北南部、山东北部部分地区25～35毫米；湖北东部、湖南东北部、安徽南部等地部分地区出现大雨。

中央气象台预计，今天北方的降水将明显缩减，但南方依然有大范围的降雨。预计，新疆北疆北部、东北地区东南部、山东大部、青藏高原东部等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪，局地有大雪（5～8毫米）。西南地区东部、黄淮南部、江淮、江汉南部、江南、华南大部等地的部分地区有小雨或阵雨，局地中雨（10～20毫米）。

明天，南方降雨范围也将缩减，新疆北疆北部、青藏高原东部、甘肃南部等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，新疆北疆北部山区、青海南部、川西高原北部等地局地有大雪或暴雪（10～18毫米）。西北地区东部和北部、江南大部、华南大部等地的部分地区有小雨，局地中雨。

明后天，我国大部地区降水呈减弱减少态势，但3月4日至7日，江南、华南大部地区将有一次明显降水过程，其中江南中南部和华南北部的部分地区有中到大雨，局地暴雨，时效较远，请公众随时保持关注。

北方多地气温震荡 南方阴雨回暖缓慢

气温方面，今天，受冷空气影响，北方仍有明显降温，其中东北气温震荡幅度最大，今天最高气温普遍跌至冰点以下，东北北部很多地方还将低于-10℃。城市中，像沈阳和长春，昨天的最高气温还分别有7℃和5℃，今天就将只有1℃和-7℃，最低气温将降至-10℃以下，再加上大风的影响，体感温度会更低。此外，华北、黄淮最高气温的下滑也将十分明显，华北中东部、黄淮中东部的最高气温将从两位数降至5℃左右，大家要注意及时增添衣物。

明天开始，北方大部地区气温开始止跌回升，展望本周后半段，3月3日至5日，惊蛰节气到来前，北方又将迎来一大波回暖，华北、黄淮的最高气温将再度攀升至15℃以上，部分地区将达到20℃左右，东北中南部也将回升到10℃上下，温暖重新回归；不过下周末前后，还会有冷空气活动，气温将再度出现起伏。

相较之下，南方地区的气温波动幅度较小，本周受到冷空气和阴雨天气的影响，气温将降至较常年同期略偏低的水平，长江中下游地区多地气温起伏并不明显；城市中，像是杭州，今天最高气温15℃，明天将降至11℃，后天至周五最高温都将保持在13℃左右。

气象专家提醒，未来几天北方气温变化较大，特别是东北、华北以及黄淮等地，多地最高气温一周内将在各位数和两位数之间来回切换，公众需关注临近预报，及时增减衣物，谨防着凉感冒。