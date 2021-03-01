北京市调整规范医保药品目录 今起新增119种药品可医保报销

日前，市医疗保障局、市人力社保局联合印发《关于调整规范本市基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品报销范围有关问题的通知》，对本市医保药品目录进行了有进有出的调整，其中将国家增加的119种药品全部纳入本市医保药品目录，将29种国家医保药品目录删除的药品从本市医保药品目录内删除。同时，部分药品报销范围进行了规范，对本市门诊特殊疾病政策进行了完善。据悉，新政策于3月1日起正式实施，适用于本市城镇职工、城乡居民等参保人员。

据了解，此次调整，除了将上述119种药品纳入医保报销范围同时，还紧密结合本市情况，对门诊特殊疾病的药品报销品种也进行了适当调整完善，将新增药品“西尼莫德”和“芬戈莫德”纳入“多发性硬化”门诊特殊疾病药品报销范围；“安立生坦”纳入“肺动脉高压靶向治疗”门诊特殊疾病药品报销范围；将门诊特殊疾病“特发性肺纤维化抗纤维化治疗”调整为“肺间质病抗纤维化治疗”，并将“尼达尼布”纳入“肺间质病抗纤维化治疗”门诊特殊疾病报销。“泽布替尼”等19种其他新增药品纳入了本市恶性肿瘤等门诊特殊疾病药品报销范围。上述药品纳入门诊特殊疾病报销后，大病患者药品费用负担大幅减轻。

如治疗肺间质病的“尼达尼布”，国家实施药品谈判前，患者年均药费约24万元，通过国家谈判大幅降价后，患者年均药费约为9万元，纳入门诊特殊疾病报销后,退休职工该药年均负担将进一步降低到约1.5万元。

据了解，自2001年起，本市针对需要长期门诊治疗、费用较高的大病患者，建立了“门诊特殊疾病”制度，其门诊治疗发生的相关医药费用，按照住院报销比例和报销标准报销，且360天内只收取一个起付线。目前，本市门诊特殊疾病已达到17种。

同时，针对国家谈判成功药品，对长期门诊治疗、费用较高、适用于多种疾病治疗的药品，为了进一步减轻群众医药费负担，方便群众门诊治疗用药，本市参照城镇职工和城乡居民医保门诊特殊疾病药品报销水平，对“可洛派韦”等8种药品继续试行门诊按固定比例负担，城镇职工基本医疗保险基金按80%支付、城乡居民基本医疗保险基金按70%支付。

市医保局指出，为保障新政切实惠及百姓，各定点医疗机构要根据医保药品目录调入、调出药品情况，及时召开药事管理会议，对本医疗机构用药目录进行调整和优化；要根据功能定位、临床需求和诊疗能力等及时配备、合理使用药品，不得以医保总额控制、医疗机构用药目录数量限制、药占比等为由影响新增药品，特别是谈判成功和续约谈判成功药品的配备、使用，保障患者用得上、用得好。

内存

17种门诊特殊疾病

恶性肿瘤门诊治疗、肾透析、肾移植术后抗排异治疗、血友病、再生障碍性贫血、肝移植术后抗排异治疗、肝肾联合移植术后抗排异治疗、心脏移植术后抗排异治疗、肺移植术后抗排异治疗、多发性硬化、眼底病变眼内注射治疗、重性精神病、C型尼曼匹克病、中重度过敏性哮喘生物制剂治疗、肺间质病抗纤维化治疗、肺动脉高压靶向治疗、耐多药结核。

本组文/记者 解丽