包间安装摄像头需厘清权利义务

2月27日，一则“海底捞在包间里安装摄像头”的消息引发网友热议。对于安装摄像头是否会侵犯隐私，网友各执一词。海底捞客服表示，包间属于餐厅，也是公共场所一部分，安装摄影头为记录情况。（2月28日《北京青年报》）

对于餐饮企业大堂、停车场等公共区域的摄像头，消费者早已习以为常。相比之下，餐厅包间也开始安装摄像头，却让许多人难以接受。有人认为，选择在包间就餐就是希望不被外界打扰，如今有了摄像头，总给人一种被监视的感觉，还有可能造成隐私泄露。

实际上，在包间安装摄像头的不只是海底捞一家。随着近年来一些消费纠纷的出现，安装摄像头逐渐成为商家“自我保护”的一种手段。一方面是怕万一消费者丢东西，可以通过查看监控找回。另一方面也是避免个别消费者“多带东西”，故意碰瓷商家。2018年《南方都市报》曾报道，有消费者称在深圳一海底捞吃出卫生巾并索赔百万元，后经警方介入调查，该消费者承认系自己投放。

饭店包间属于特殊的公共场所，包间具有开放性、共享性，任何消费者都可以选择使用，商家有义务承担保障消费者人身财产安全。同时，对于消费者个体来说，包间又是相对私密的空间，消费者在包间内的言行举止，通常不愿为他人知晓。如何有效平衡商家和消费者之间的关系，妥善处理安全和隐私之间的矛盾，是一个很现实的问题。包间安装摄像头不是商家的私事，应该考虑到消费者诉求。

首先，要充分满足消费者的知情权。根据《消费者权益保护法》，消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。用餐过程有摄像头记录，这也属于商家提供服务的一部分，经营者应主动告知消费者。但从媒体报道来看，部分包间内并没有设置“内有监控”等相关提示，服务员也并未主动告知摄像头的存在。这就侵犯了消费者的知情权，商家必须立即纠正。

其次，要有效保护消费者的隐私权。《民法典》在“人格权”中专门设立“隐私权和个人信息保护”一章，明确隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。一般消费者都会将饭店包间视为私密空间，用餐期间言行举止很可能涉及个人隐私。因此，商家在包间安装摄像头，必须以尊重和保护消费者隐私为前提，摄像头应处于静默记录状态，所记录内容不得随意调取，必须在发生消费纠纷时，在商家、消费者和有关第三方共同在场的情况下才能查看。

规范在包间安装摄像头的行为，除了商家自律外，更需要制度他律。目前，尚没有明确的法律法规予以制约。鉴于此，有关部门应与时俱进，对包间安装摄像头的必要性、可行性和注意事项进行充分调研论证，厘清经营者的权利和义务，全面规范图像信息采集行为，切实保护消费者合法权益。