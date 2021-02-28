谭云龙：儿童青少年心理问题需健康、教育、管理部门联动

北京回龙观医院副院长、主任医师谭云龙。王钰迪摄

近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。2月27日下午，在主题为“重视心理健康 提升健康服务质量”的专场论坛上，北京回龙观医院副院长、主任医师谭云龙表示，儿童青少年心理问题需要医疗体系、教育体系等联合行动。

谭云龙表示，精神疾病病因和发病机制十分复杂，研究所需的病理学组织的获得性和模型动物的制备困难，这些因素制约了精神疾病的病因学研究。尽管如此，生物-社会-心理的医学模式用于阐述精神疾病的发生、发展同样适用。对此，谭云龙提出三点建议：

一是多部门联合行动。精神疾病是遗传、环境和两者的交互作用导致的疾病发生。现有的技术从遗传的角度进行预防和干预存在一定困难，但从社会和心理学因素进行防治则有很多工作可以做。近年来，儿童青少年精神、心理问题的发生率呈增加趋势，对此，需要医疗、教育和管理体系等联合行动。

二是开展流行病学调查。大规模的流行病学调查可揭示疾病的发生、发展规律，发现疾病发生可能的风险因素；可为各类精神疾病的防治提供科学依据。因此，开展基于精神疾病分类的流调工作十分必要。

三是开展面向普通公众的健康教育。目前精神障碍疾病的治疗率偏低，大量的患者错过了最佳治疗窗口期，大多是因为公众对精神疾病和心理健康缺乏了解。因此，针对普通民众开展心理健康宣教，对疾病的早识别、早治疗，以及降低由疾病带来的社会问题大有裨益。