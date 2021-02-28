黄悦勤：客观的数据指标将有助于精神卫生工作的开展

中国残疾人联合会副主席、北京大学第六医院社会精神病学与行为医学研究室主任黄悦勤。王钰迪摄

近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。2月27日下午，在主题为“重视心理健康 提升健康服务质量”的专场论坛上，中国残疾人联合会副主席、北京大学第六医院社会精神病学与行为医学研究室主任黄悦勤表示，客观的数据指标将有助于精神卫生工作的开展。

“没有客观的数据指标，就无法实现精准医学，导致医疗卫生资源浪费和医疗资源的分布不平衡。”黄悦勤介绍，由国家卫生健康委和科学技术部共同资助立项的“中国精神卫生调查”，历时三年完成。不仅为政策制订提供了科学依据，也为大众健康教育宣传提供了数据指导。

黄悦勤表示，过去对于精神障碍、精神残疾、精神障碍的致残率没有确切的数据。有了这些调查数据以后，就可以为政策制定提供参考，国家也可依据数据进行卫生资源的合理分配，从而给广大卫生精神服务需求的群体提供足够的资源。

黄悦勤介绍，此次调查中一项很重要的研究内容就是精神残疾。调查发现，以抑郁障碍和双向障碍为代表的心境障碍的残疾率较高，但残级程度较轻，大部分患者可通过治疗得到完全康复。黄悦勤表示，影响心理健康的因素包括主观因素和客观因素，如性别、年龄、经济水平等。减少引发疾病的危险因素，促进精神健康、精神康复，便能减少精神残疾的发生。