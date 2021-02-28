“村医代表”杨莲英的一天：大山深处健康“守门人”

从大年初一到现在，全国人大代表、云南省红河州屏边县新华乡河南村村医杨莲英几乎一天都没有闲下来过。她不是在村卫生室问诊，就是挨家挨户宣传疫情防控知识。同时，还要为参加全国两会做准备。

在杨莲英启程去北京之前，记者驱车近200公里从红河州府蒙自赶到河南村，感受她作为乡村健康“守门人”的一天。

杨莲英在河南村做村医已有10余年时间。村民大大小小的病，几乎都要靠她来治疗。村民们亲切地称她为“健康天使”。

杨莲英作为村医的一天，从早上七点半开始，直到晚上还有夜诊。中午11点，她还抽空赶去角村小组万美荣老人家里上门服务。患有高血压、行走不便的万美荣，是杨莲英的第一批慢病签约服务对象。每隔几日，杨莲英都会上门监测万美荣的血压。

“不仅在家瞧上了病，还白得了个好闺女。”万美荣笑称，这个闺女“不仅随叫随到，还不叫也到”，比亲闺女都了解她的病情。

一直未消散的新冠肺炎疫情，也让扎根在基层一线的杨莲英前所未有地忙碌。看病之余，她还要参与到防疫工作中来。

“山村医疗卫生条件薄弱，想要抑制疫情扩散，必须要守好排查关。”杨莲英告诉记者，春节期间，大家每天都挨家挨户排查返乡人员，监测居家观察人员体温，并宣传疫情防控知识。

杨莲英坦言，疫情暴露中国乡村医疗力量薄弱的问题。以河南村为例，全村下辖10个自然村、11个村民小组，近2000名居民，只有两个医生，且居住分散、山路蜿蜒，上门服务极为不便。

今年两会，杨莲英准备为此呼吁并提出建议。希望国家层面加大投入，让更多自然村都能配备医务室和医务人员。

事实上，近几年，杨莲英都在为村级卫生室建设、农村药品市场管理等基层“小事”发声。

“当人大代表的这几年，让我收获很多。如果我的努力能对村民有一点点贡献，也就心满意足了。”杨莲英说。(作者 杨会国)