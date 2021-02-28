交通运输部：冷藏保温车数量可满足新冠疫苗运输需要

交通运输部26日举行例行新闻发布会。新闻发言人孙文剑在会上透露，据初步摸排，全国拥有冷藏保温车超过1万辆，冷藏保温箱近30万个，整体可以满足疫苗生产、供应及接种的运输需要。

孙文剑介绍，交通运输部日前印发通知，对于执行新冠病毒疫苗货物运输任务的车辆免收收费公路车辆通行费，实施免费、不停车、便捷通行。具备条件的收费站将设置专用通道，保障疫苗货物运输车辆优先便捷通行；暂不具备设置专用通道条件的收费站，通行鲜活农产品运输“绿色通道”。

孙文剑称，当前国内新冠病毒疫苗储运条件为2至8℃，对运输时效性要求较高，一般采用冷藏保温车+冷藏保温箱的方式进行运输。据初步摸排，全国拥有冷藏保温车超过1万辆，冷藏保温箱近30万个，整体可以满足疫苗生产、供应及接种的运输需要。为有效保障新冠病毒疫苗货物安全高效运输，交通运输部重点开展了如下工作：

一是加强疫苗货物运输技术指引。会同卫生健康委、海关总署、药监局等部门，制定印发了《新冠病毒疫苗货物道路运输技术指南》，明确了疫苗货物运输前期准备、运输过程、应急处置三大环节的技术指引，为各运行主体规范作业提供参考。

二是促进疫苗运输与生产供需对接。会同有关部门坚持“高标准、严要求”，发布了28家道路运输企业和28家国际货代企业组成的疫苗货物重点联系物流企业名单，推动疫苗生产企业与物流企业紧密对接。

三是强化疫苗运输车辆通行保障。印发了《关于做好新冠病毒疫苗货物运输车辆免费不停车便捷通行服务工作的通知》，建立了调运单制度，对持有调运单的疫苗货物运输车辆，实施免费、不停车、便捷通行政策。同时，开通了7×24小时运输保障值班值守电话010-65292831，及时受理并协调解决疫苗等应急物资运输问题。

孙文剑表示，下一步，将进一步密切部门协同，加强统筹调度，为疫苗生产、供应、接种提供坚实的道路运输服务保障。同时，孙文剑呼吁，承担疫苗运输任务的相关企业严格遵守相关要求，完善各项管理制度，切实保障疫苗货物安全高效运输。