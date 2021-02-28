20家医院获批互联网诊疗资质

2021年北京市医院管理中心工作会议近日召开，北京市医院管理中心党委书记、主任潘苏彦在总结2020年市医院管理中心系统工作时，盘点了一系列关键信息和亮点数据。北京青年报记者了解到，近年来，本市老百姓看病就医越来越方便，已有宣武医院、安贞医院、朝阳医院等20家医院获批互联网诊疗资质。此外，随着疫情防控的常态化和复工复产的有序推进，到去年年底时，市属医院门诊量已恢复至同期的96%。

在便民服务方面，市医院管理中心出台了10项措施深化便民服务，推进各医院积极开展个性化特色服务。比如，扩展京医通分时段预约、线上检查结果查看和退号候补机制，号源利用率提高8%。宣武医院、安贞医院、朝阳医院等20家医院获批互联网诊疗资质，累计在线服务12万人次。

同时，北京市规范多渠道支付，方便患者缴费。开展重点病种评价，强化病历管理，加强质量效率评价。加强处方点评、重点药品监测和住院患者用药指导，配置智能化药房，强化麻精药品管理。推进急诊分级就诊，畅通绿色通道，急诊收治同比增加17%。建立急诊医联体，缓解急诊“出口”拥堵，10家医院与46家基层机构建立合作关系，转诊患者6367人次。

潘苏彦表示，去年，北京市医院管理中心推进国家药品集中采购，节约药费约5亿元；加强耗材管理，推进国产首台（套）装备示范应用；连续第四年实现综合能耗绝对值下降；开展医用胶片、留置针等集中议价，预计节约采购资金2.2亿元。

在医联体建设方面，推进京津冀医疗协同，多家医院与北三县签订协议。通过“组团式援助”“以院包科”等形式落实援藏援疆等健康扶贫任务。积极回应患者诉求，市属医院“接诉即办”平均响应率100%，解决率83%，满意率87%。

疏解提升建设项目也在加快推进。去年，同仁亦庄院区扩建项目顺利开诊，世纪坛急诊急救综合楼、朝阳东院、友谊顺义院区项目实现结构封顶，积水潭回龙观扩建、口腔迁建、安贞通州北区、长庚二期、友谊通州二期、回龙观科研教学康复楼完成土护降施工，胸科医院危房改建开工建设，首儿所通州院区完成设计优化。儿童新院区完成项目建议书编报，中医、安定新院区项目取得初步选址成果。雄安新区“交钥匙”建设综合医院项目进入主体结构施工。（记者 蒋若静）