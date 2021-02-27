春天养发有方 食疗、按摩一个都不能少

春天，阳气生发，万物复苏，大地回暖，处处都呈现着一派生机盎然的景象。这是一年当中最好的季节，我国自古就有“一年之计在于春”的说法。春天是养生的关键时期，当然也是养发的关键时期，为一年的健康打下基础。

现代年轻人工作压力大，生活作息不规律，越来越多的人有了脱发的困扰。如何在春天通过饮食和日常保养获得一头乌黑的秀发呢？

饮食篇：四种食物滋养头发

荠菜：预防头发早白

有的人还没进入中年就出现数量比较多的白头发，这除了遗传所致外，与头发缺乏营养素有重要关系。荠菜中含有丰富的蛋白质、胡萝卜素、粗纤维、维生素、铁质、钙质、磷质等营养素，吃后可起到预防头发提早变白、清血热、解毒、止血的功效。

黑芝麻：滋养发质

头发干燥、容易被扯断、分叉、发白等情况，都可以通过食用黑芝麻来改善。黑芝麻中含有大量油酸、叶酸、蛋白质、棕榈酸、维生素E以及钙质等众多护发所需的营养成分，滋养头发之余，也能预防皮肤干燥问题，起到滋润肌肤的功效。

猴头菇：促进头发生长

猴头菇是护发美发中的佼佼者之一，常吃有助促进头发生长。猴头菇的蛋白质含量相当高，同时又能为头发保养提供丰富维生素以及矿物质元素。进食猴头菇不但对头发好，而且又能为身体补充多种氨基酸。另外，猴头菇中所含脂肪量十分低，吃多了不担心发胖问题。

鲤鱼：保持头发黑亮

鲤鱼是比较容易购买到的鱼类，吃鲤鱼能够让头发变得黑亮黑亮的，预防头发枯黄。鲤鱼本身的肉质是比较鲜美的，容易被人体消化吸收。最重要的是鲤鱼富含蛋白质以及其它营养素，吃后有助滋补、保健脾胃、利尿消肿等。

保养篇：按摩穴位养肝肾

多位专家表示，头发有问题，一方面要注意补充营养，另一方面也不能忽略肝肾的问题。因为肝肾分泌物可以调节头发生长速度和血液比例浓度等，都直接和头发生长有关。如果有肝肾问题，不要依靠一些洗发水，尽量从根源上找问题多注意调养，可以促进生发。

按摩穴位是非常直接的护肝方法。护肝穴为双乳间的膻中穴。双手相叠，上下往返膻中穴30次，可舒畅气机，刺激胸腺，增强免疫力。足三里穴也是护肝穴，握拳捶打可以补肾养肝，固护脾胃。

除了养肝肾，头发的好坏还离不开对头皮的保养。坚持做好头皮护理，勤梳头，多按摩头皮也能起到一定的保健作用。（综合健康时报、齐鲁晚报）