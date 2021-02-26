“应急管理现代化路径探索”座谈会在北京召开

座谈会现场。

2月25日上午，以“应急管理现代化路径探索”为主题的座谈会在人民政协报大厦举行。会议围绕“十四五”期间如何完善我国应急管理体系、提高应对各类风险的能力、怎样有效应对突发自然灾害等议题展开交流讨论。

人民政协报社党委副书记、副总编辑张宝川表示，迈入“十四五”时期，如何建设更高水平的平安中国，如何综合运用大数据分析挖掘、云计算、人工智能、地理信息分析服务等先进应用技术，构建智慧应急“一张图”综合管理模式，值得与会委员专家交流探讨。

会上，温州市应急管理局以线上视频的形式为与会专家介绍了城市安全风险“一张图”管控平台。该平台通过市县一体化的总体架构模式，形成四等级的“一张图”总平台和县市区“一张图”子平台两级联动管理模式，实现全市市域应急精细化管理。平台涵盖了台风、暴雨、山塘等灾害以及生产经营、道路交通、海洋渔业船舶、城镇燃气等诸多领域，初步形成了一库、一图、一平台、一指挥屏“四个一”的应急管理体系，实现了应急管理资源融合、风险研判、应急决策、协同处置、综合指挥等全过程风险防范化解机制。

全国政协常委、中国安全生产科学研究院院长张兴凯认为，近年来我国在安全生产治理体系和治理能力现代化的理论研究和实践示范方面取得了双进展。目前，我国安全生产的信息化发展跨上了大台阶，具体体现为已建成安全生产风险监测预警平台，对危险化学品重大危险源、煤矿、三等以上的尾矿库实现了100%接入，具备风险监测、态势评估等十方面功能；已建成国家安全生产监管监察大数据平台，该平台汇聚了国内过亿家组织的数据，并对信息进行定期更新；随着《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023年）》的推出，将大幅提升企业安全生产的智能化、信息化以及生产效率。

为推动应急管理的现代化、信息化更好地发展，张兴凯提出，要加大安全生产科技的投入力度，支持安全生产风险监测预警技术的研发，要做好工业互联网和安全生产的政策引导，拓展安全生产风险监测预警领域，打通行业领域数据的融合、融通，核心是把“大脑”建设好，要深入开展安全生产治理体系和治理能力现代化的研究，进行更大规模、更广范围的试点工作。

全国政协常委、自然资源部中国地质调查局副局长李朋德从国家应急指挥系统构建国家安全管理能力提升方面，提出了四点思考：一是随着应急管理部门的相继成立，相关法律法规建设存在延后性。二是加强应急预案的可操作性评价，要做好顶层设计。三是国家应急大数据应进一步标准化、规范化，为建立好预警系统打基础。四是加强地质调查领域与应急管理部门的进一步合作，把地质灾害领域的机理原理分析和信息平台与国家的大应急平台更好地对接，发挥专业领域的优势作用。打造平安中国、健康中国、美丽中国。

应急管理部科技和信息化司长魏平岩介绍，应急管理部组建两年多来，围绕实战需要，不断提高应急管理的科学化、专业化、智能化、精细化水平，实现了信息化跨越式发展，主要体现发展模式科学先进、基础设施弯道超车、业务支撑亮点纷呈、大数据应用取得实效、运行保障安全可靠、通信保障能力提升。

他表示，在“十四五”期间，要坚持以信息化规划为统领，以应急准备为重点，以智慧应急为目标来组织信息化建设，主要有建设“应急大脑”、联网监测、情报支撑、数据救援、精准执法、信息发布、安全防护和深度应用八个方面的任务。

江苏省政协委员、爬山虎科技有限公司董事长宋巍认为，企业在开发过程中应重视四个共性问题，即加强信息系统对风险问题的认知、研判，加强风险信息的收集和分析，加强对数据详实性和准确性的监测；加强跨部门统一协调，做到无缝对接，做到平时和战时信息转换的顺畅快捷，适应信息系统建设的重要需要；在服务过程中要紧跟政策，紧跟国家对应急管理领域的发展规划；按照应急管理部统一建设的EGIS的数据分类、采集维护、配图切图以及服务接口等技术标准规范，开展应急管理的空间数据库的建设及专题图层的发布与管理。

中国移动通讯集团江苏有限公司扬州分公司党委书记、总经理朱建军表示，要进一步提高重大风险感知的灵敏度、风险研判的准确度以及应急反应的及时度，就必须积极推进应急管理体系和能力的信息化，其中最为关键的是数字化、网络化和智能化。

“应急管理信息化对数字中国建设具有重大意义。发挥好信息化的加速器、催化剂作用，构建‘制度+技术’的国家应急管理现代化体系，是顺应‘数字中国’发展战略的大势所趋，同时也能补齐应急管理能力短板。”他表示，通过信息化手段，全覆盖、高精度防范化解重大安全风险，保障人民群众财产安全，是建设“智慧社会”的重要落地领域。（摄影：人民政协报·人民政协网记者田福良）