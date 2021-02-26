伊利荣获全国脱贫攻坚先进集体称号

2月25日，全国脱贫攻坚总结表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“伊利”）获得“全国脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。

“这份荣誉，是对我们过去助力脱贫攻坚工作的认可；这份荣誉，离不开所有伊利人对企业文化的践行和在工作岗位上的辛勤付出！”内蒙古伊利实业集团党委书记、董事长兼总裁潘刚表示，作为横跨一二三产业的企业，伊利的发展离不开大众的信赖与支持。我们在实现自身快速发展的同时，要心怀感恩，积极回报社会、反哺社会，不仅要为消费者提供高品质的健康食品，还要带领农牧民走上脱贫致富的道路。

据了解，多年来，伊利始终以产业发展为核心，不断完善利益联结机制，不令带动众多养殖从业者走上了脱贫致富的道路，还通过全产业链的建设发展，带动了区域内的整体经济发展，实现了产业基地周围群众的广泛性脱贫。

中国社科院教授钟宏武指出，伊利“产业基地精准扶贫模式”，不仅引领了乳制品行业的精准扶贫，也为接续推进乡村振兴奠定了产业基础和人才基础，是产业扶贫的典范企业。

此外，伊利相关人士表示，所有伊利人将继续在工作岗位上展现担当作为，行善利他，善尽社会责任，向祖国、向人民、向时代交上一份稳中求进、共同发展的满意答卷，让产业旺起来、农民富起来、环境美起来，助力乡村振兴落地有声。