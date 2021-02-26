汤圆销量同比增8倍，浙江人偏爱黑芝麻馅

据京东大数据显示，元宵节前一周，汤圆的销量同比增长超过8倍，灯笼的销量同比增长超过2倍。其中，咸味的鲜肉汤圆、咸蛋黄汤圆销量同比增长超过1.5倍，水果汤圆中榴莲馅汤圆销量最高。

元宵节前一周，相关节日用品方面，用户搜索最多的是汤圆。

新馅料汤圆的销售表现十分亮眼。其中，咸味汤圆增长最高。咸味的鲜肉汤圆、咸蛋黄汤圆销量同比增长超过1.5倍，大黄米汤圆销量同比增长也超过了1.5倍，甜味馅料中酒酿桂花馅汤圆增速最快，销量同比去年增长90%。

在女性消费者偏爱的鲜花馅汤圆中，玫瑰花馅汤圆销量最高；水果馅汤圆中，榴莲馅销量最高，其次是香橙馅、芒果馅汤圆。

在口味选择上，浙江用户买得最多的是黑芝麻、花生、豆沙汤圆。浙江用户买新口味汤圆的比例要高于其他省份，其中鲜肉、咸蛋黄、榴莲汤圆销量最高。

另外，运动消费增长超1倍，其中，网红商品无绳跳绳销量增长超过10倍，懒人收腹机销量超过去年同期的2倍。看来，“每逢佳节胖三斤”，经过春节七天长假，不少用户意识到了体重的增长，而更加重视运动。（鲁佳）