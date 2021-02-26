3D打印加持肺段切除

近日，成都医学院第一附属医院采用新引进的3D打印技术，为一名右肺上叶后段原位腺癌患者进行了肺结节精准定位肺段切除手术。

黎女士（化名）两年前检查发现右肺上叶有一个小结节，医生建议观察随访。最近，黎女士在单位体检时发现结节有长大的迹象，遂前往成医附院胸心外科入院治疗。

“胸部CT检查提示黎女士右肺上叶后段可见磨玻璃结节，我们会诊后考虑为早期恶性肿瘤的可能性比较大。”黎女士的主管医生曾小飞副主任医师表示。之后，曾小飞利用成医附院最新引进的三维重建与3D打印技术，为黎女士成功实施3D打印技术引导下右肺上叶后段切除手术。术后，病理检查确诊为右肺上叶后段原位腺癌。术后3日，黎女士康复出院。

胸心外科主任贾维坤表示，传统的肺部手术方案的确定，建立在胸部CT等影像资料和术者多年积累的实践经验之上，术者依靠其解剖学知识和空间想象力在大脑中构建肺的三维结构。但普通CT是二维图像，对于精准定位、判断支气管及血管解剖变异、特殊走行等细节问题较为困难。三维重建及3D打印技术能直观反映肺部病灶的解剖结构、形状大小以及与毗邻组织器官的关系，并能进行术前规划和术中导航，在解剖结构复杂且具有个体化差异的胸腔镜亚肺叶切除手术中扮演着重要角色。（记者喻文苏）