天气回暖 未来两个月赏花成游客出行热门主题

近日，全国中高风险地区全部清零，天气回暖明显，武汉、婺源等众多著名的赏花目的地花期提前，吸引众多游客前往。马蜂窝旅游今天发布的大数据显示，关键词“赏花”的旅游搜索热度周环比上涨28%，“3月去哪里”关键词搜索热度上涨34%。马蜂窝旅游大数据研究中心负责人马禹涛介绍说，3月到5月，国内各地将相继迎来花期，赏花将是未来两个月游客出行的热门主题。

因油菜花海而闻名的江西婺源，成为近期搜索热度上涨最快的旅游目的地，旅游热度周环比上涨57%。春节刚过，婺源的江岭、篁岭万亩梯田油菜花就已经悄然盛放，不少游客已经前往当地“踩点”。湖南、福建、浙江、广西等南方省份的油菜花也相继进入花期，游客可以根据时间安排和交通条件就近赏花。

2020年，游客因为疫情而错过了武汉的樱花季，今年，连日晴好的天气让武汉全城的樱花提前绽放，很多游客时隔一年再赴樱花之约。除了武汉之外，无锡鼋头渚、上海顾村公园等南方著名的赏樱景点，也进入早樱观赏期。贵州平坝的万亩樱花园含苞待放，即将在3月初进入花期。

3月，西藏林芝将迎来桃花节，林芝旅游关注度由此也迅速上升，搜索热度周环比上涨22%。林芝花海的最佳观赏路线——“川藏线自驾”的关注同样呈现明显的上升趋势，搜索热度周环比上涨31%。（记者杨召奎）