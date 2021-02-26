蒸元宵、放长假 说说明代北京的元宵节

正月十五闹元宵，既是春节的尾声，也是春节的高潮。吃元宵，看灯展，逛庙会，打开电视收看央视春晚的“姊妹篇”元宵晚会……然后大人上班，小孩开学，这就是咱们现代人过元宵节的常见方式。年年如此，未免俗套，我们不妨把时光的指针拨到几百年前，去明朝过一回元宵节，体验体验那些既古老又新奇的玩法。

从“粉团”到“元宵” 元宵到了明朝才叫元宵

正月十五是元宵节，所以我们要吃元宵。不过大多数朋友未必知道，“元宵”作为食物名称，其实是到了明朝才出现的。

明末清初，江南秀才王誉昌撰写《崇祯宫词》，记载了崇祯皇帝吃元宵的一件趣事。原文如下：

一日，上谕买元宵，即粉团也。所司随进一碗，上问其价，曰：“一贯钱。”上笑曰：“朕在藩时，每以三十文买一碗，今算一贯耶？”乃谕准给一贯，所司凛凛终日。

有一天，崇祯想吃元宵，也就是粉团，吩咐太监去买。太监买来以后，崇祯问道：“这碗元宵花了多少钱啊？”太监回道：“一贯钱。”崇祯笑道：“朕还没当皇帝的时候，三十文钱就能买一碗，现在你们竟敢按一贯钱报账吗？”

市面上一碗元宵只卖30文，买元宵的太监却按1000文（一贯钱）报账，明显是欺负崇祯不懂行情，想让皇帝当冤大头。不过崇祯也没有深究，他知道太监们报花账报惯了，只是随口点破而已，最后仍然给了1000文。太监则吓得魂不附体，既不敢不接，又害怕接了钱被崇祯秋后算账，战战兢兢地度过了一天。

这个故事隐含的信息是，元宵本来叫“粉团”，而到了明朝末年，已经出现了“元宵”的叫法。

现在元宵有两种称呼，在北方叫“元宵”，在南方叫“汤圆”。而在古代，这种食物还有许多别名，例如“粉团”“沙团”“圆子”“浮圆子”。

南宋有一部食谱《吴氏中馈录》，其中一道美食叫做“沙团”，做法是这样的：先把赤豆煮熟，掺上砂糖，捣成泥，捏成团儿，再用糯米粉裹住，在滚水锅里煮熟。从做法上可以看出，南宋的沙团就是现在的元宵，并且还是豆沙馅儿的元宵。

再往前追溯，北宋有一部风俗手册《岁时杂记》，该书第2卷描写元宵节的时令美食，主要包括“圆子”“豉汤”和“滴酥鲍螺”这三种。滴酥鲍螺是用奶油挤成的螺旋状小甜点，仿佛小号的冰激凌；豉汤是用豆豉、馓子和羊杂碎煮的汤；而圆子呢？该书写得非常清楚：“煮糯为丸，糖为臛，谓之圆子。”用糖做馅儿，裹上糯米粉，做成丸子。您瞧，这圆子不也是元宵吗？

管元宵叫圆子，明代小说《金瓶梅》里也有展现。《金瓶梅》第七十九回，西门庆的大太太吴月娘和一帮闺蜜庆祝元宵节，看完戏，喝完酒，“坐了好一会，上罢元宵圆子，方才起身去了。”在这个章节里，元宵被称为“元宵圆子”。

近些年，好多学者和作家都认为，元宵的历史可以追溯到唐朝。因为唐人笔记《酉阳杂俎》中有“笼上牢丸”和“汤中牢丸”，据说这“牢丸”就是元宵。清代学者俞正燮言之凿凿地说：“牢丸之为物，必是汤团。”他这句论断被现代学者沿用，大家真的将牢丸当成了元宵，真的以为元宵发源于唐朝。

其实俞正燮治学不精，读书不广。早在比唐朝更为久远的晋朝文献《饼赋》中，就出现过牢丸：“四时从用，无所不宜，其牢丸乎？”翻成大白话就是说，一年四季都能吃，怎么吃都合适，符合这一要求的食物难道不是牢丸吗？《饼赋》专门歌颂面食，在这篇文献中，牢丸与面条、面饼并列，都属于小麦做的面食。如果牢丸就是元宵，您听说过用小麦做的元宵吗？

从字义上推断，“牢”应该是太牢或少牢，“丸”则是圆球状的食物。太牢和少牢指的是猪牛羊肉，所以牢丸应该是用猪牛羊肉和小麦面做的肉丸子，并非元宵。

另外，晋朝人和唐朝人过元宵节，节令美食里并没有元宵。当时人们主要吃“膏粥”，什么是膏粥？就是用豆子、稻米和动物油煮的粥。这种粥要煮到很稠，碗里能插筷子，也能插上一根芝麻秆儿，芝麻秆儿上扎一个小人，用来祭神。

元宵节吃元宵是从什么时候才有的风俗呢？现有文献只能追溯到宋朝。在北宋风俗宝典《东京梦华录》和南宋风俗宝典《武林旧事》里，两宋都城人民过元宵节，都要吃圆子或沙团。如前所述，圆子和沙团就是元宵。宋朝以前吃不吃元宵？也许吃，但现有文献不见记载。

所以我们只能给出这样的总结：元宵节吃元宵的风俗可能形成于宋朝，而元宵作为食物名称，则应该在明朝后期才出现。

蒸沙团 咸汤团 原来元宵还能这样吃

明朝有一部食谱叫做《饮馔服食笺》，该书又将元宵称为“沙团”和“汤团”，并且给出了两种做法。

第一种做法是蒸沙团：“砂糖入赤豆或绿豆，煮成一团，外以生糯米粉裹作大团，蒸之。”用砂糖、赤豆、绿豆加工成豆沙馅儿，再用糯米粉裹成大圆球，蒸熟来吃。这种做法在今天的豫北地区还能见到，叫做“蒸元宵”。

第二种做法是“咸汤团”：“胡桃、茴香、芝麻研碎，以鸡臛调和作丸，裹以糯粉，滚汤内煮。”把核桃、茴香和芝麻捣成粉末，加鸡汤调味儿，用糯米粉裹成团，滚水煮熟。这样做出来的元宵，味道肯定是咸的，相当于肉元宵。

现代北方人做元宵，往往缺乏创意。比如说北京人，元宵节只吃两种元宵，两种元宵都是甜的。

老北京人常吃的元宵，是最传统的北方做法：将芝麻枣泥或者豆沙切成四方块儿，放在铺满江米粉的簸箕或者箩筐里，摇啊摇，摇啊摇，边摇边浸水，块状的馅子沾上江米粉的外衣，慢慢地由方而圆。这种元宵也挺好吃，但它就像当红明星突然过气一样，很容易“掉粉”，煮的时候汤会变浑，越煮就越浑。

还有一种元宵比较现代化，那就是汤圆。汤圆跟传统元宵的做法大不一样，它不是摇出来的，而是包出来的。包汤圆就像包饺子，将馅儿打好，冻一冻，摁到糯米皮儿里，一裹，再一搓，齐活。怕粘的话，再滚一层糯米粉。

南方人包汤圆，皮儿都是糯米皮，馅儿却多种多样，有甜有咸。甜汤圆裹的是豆沙馅儿、枣泥馅儿、黑芝麻馅儿、玫瑰馅儿、各种果馅儿……咸汤圆呢？裹的是鸡油馅儿、猪油馅儿、鸡肉馅儿、猪肉馅儿、鸭肉馅儿、蟹粉馅儿、火腿馅儿、鱼蛋馅儿、荠菜馅儿……有一年元宵节，我在扬州吃了一回虾仁五花肉馅儿的汤圆，蘸着辣椒油吃，那叫一个浓鲜肥美！

可是在今天，您如果在街头随便采访一个北京人，问他爱不爱吃咸汤圆，他十有八九会瞪大双眼，以为您跟他开玩笑。其实不仅是北京人，在咱们大多数北方人心目中，元宵就应该是甜的，粽子也必须是甜的。什么是元宵？除了豆沙枣泥黑芝麻，都不叫元宵。什么叫粽子？除了江米小枣，都不叫粽子。

如果说这就是坚守传统，那肯定坚守错了——几百年前的明朝食谱里都有了咸元宵，这个传统难道不比我们心目中的传统要悠久得多吗？

当然，我的意思不是说，今年正月十五您就应该吃一回咸元宵，而是说我们的节令食谱应该更加丰富多彩，想吃甜的就吃甜的，想吃咸的就吃咸的，没必要守着“妈妈论”一成不变，那会耽误我们解锁更多的美味。

一放假就是二十天

明成祖开创元宵长假

吃过了不同风味的元宵，咱们抹抹嘴，喝口茶，聊聊元宵假期。

对许多成年人来讲，元宵节其实没有假期——除夕放假，初七就上班，正月十五如果碰巧逢周末，还能带孩子看看灯展，如果不逢周末，那就得继续上班。有的单位也许会在正月十五这天放假，但只放一天，放了等于没放。

小朋友还好一些，每年元宵节通常都是被包括在寒假当中的，元宵节过不完，寒假就不算结束。但是元宵节一过完，马上就得开学，正月十六不返校，十七、十八就得返校。一想到元宵节等于开学的号角，小朋友们恐怕都会闷闷不乐吧？我读过上世纪二十年代某个中学生在报纸上发表的作文，题目就叫《元宵苦》。作者说，元宵是甜的，并不苦，可是过完元宵节就得去省城上学，就得跟家人分离，他忍不住忧从中来，感觉嘴里的元宵变得很苦。

对比起来，明朝北京的小朋友一定不会觉得元宵苦，因为明朝有专门的元宵假期，并且是很长很长的元宵假期。

我们知道，明朝开国皇帝是朱元璋，最初定都在南京。连年战火，江南凋敝，朱元璋想让南京重新繁华起来。所以在天下平定以后，他把各地富商迁到南京，让他们每年元宵节都要出钱搞灯展。朱元璋还给文武百官十天假期：正月初八开始放假，正月十八才恢复公务，这期间不用上朝，不用盖章，不用开会。老百姓也能自由进出南京城，宵禁制度暂停，夜里的城门也不再关闭，让大伙可以自由自在地看灯、玩耍和购物。

朱元璋的儿子朱棣篡权夺位，将首都迁到北京。跟南京相比，当时的北京要荒凉得多，朱棣为了粉饰太平，沿用他老爸的做法，也赐给天下臣民很长的元宵假期。《明成祖实录》第八十七卷载有朱棣的一道圣旨：“自正月十一日为始，赐元宵节假十日，百官朝参不奏事，有急务则具本封进处分。听军民张灯饮酒为乐，五城兵马驰夜禁，著为令。”每年正月十一开始放元宵假，连放十天。百官上朝，只请安，不奏事，如有军国重事，写成奏章送到内廷即可。老百姓可以尽情张灯饮酒，五城兵马司不许拦阻夜间进出城池的群众。

几十年后，朱棣的孙子朱瞻基，也就是明朝第五个皇帝明宣宗，竟然给元宵假期再次加码。《万历野获编补遗》记载，明宣宗“特赐文武节假二十日”，并在正月十五晚上召集群臣“悉赴御苑观灯”。给文武百官放了二十天假，元宵节当晚请大臣们一起到御花园看灯展。

在中国历史上，明朝是元宵假期最长的王朝。唐朝元宵假期不固定，或三天，或五天，或缩短到一天，安史之乱时干脆取消。宋朝元宵节最初是三天假：正月十四、正月十五、正月十六；宋太宗收复吴越以后，假期延长到五天，从正月十四到正月十八；南宋前期，宋金议和，宋高宗又把假期缩短到三天；南宋中叶，政局安定，从临安城开始，江南各府的元宵假期再次恢复到五天。宋朝之后是元朝，元宵节假最长也是五天；明朝以后是清朝，清朝皇帝以勤政自居，元宵节最多给百官三天假，只有极个别年份会开恩赐予五天假期。所以，除了明朝，历朝历代的皇帝都没有长达十天甚至二十天的元宵长假。

但是我们必须明白，古代中国皇帝赐给的节假日，主要针对官员和官学里的学生，并不是全民都能享用的。事实上，农民和工匠总是在一年到头不停地忙碌，从来没有固定的假期。至于商贩，元宵节恰恰是他们最忙碌的日子，即使皇帝让他们放假，他们也不会放弃挣钱的机会。文并供图/李开周