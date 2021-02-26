北京市海运仓社区居民 猜灯谜共度元宵节

为了让留京过节的外来务工人员切身感受到北京的温暖、品尝到别样的团圆，昨天下午，北京市东城区北新桥街道海运仓社区联合东旭佳业为留京过节的保安、环卫工人举办了一场特别的元宵节联欢会，让所有人参与其中，共同感受团圆的喜庆氛围。

活动中，平日里不善言辞的保安、保洁和社区居民、小学生们齐聚一堂，大家认真倾听着有关元宵节的由来、典故。随后，由小学生向留京过节的外来务工人员送上“社区爱心包”，也送去温暖和美好的祝福。孩子们还为外来务工人员精心准备了节目。外来务工人员与居民们一起猜灯谜、包汤圆，感受节日的喜悦和温暖。

“虽然今年过年不和家人在一块儿，但过节的气氛比往年还要热闹。年前我们就收到了社区送来的福字、春联，除夕在社区跟居民一起包饺子、看春晚，今天又跟同事、居民一起过元宵节，兄弟姐妹就和家人一样。”保洁员仝天凤说道。

据了解，北新桥街道在春节前开展了“三个一暖心服务”：吃一顿饭、洗一次澡、理一次发。同时，社区在春节前举办了外地务工人员座谈会、团拜会，让他们感受到在京过年的喜庆气氛，从物质和精神上保障他们的节日幸福感。

“就地过年，是一种选择，更是一种付出。我们春节前通过社区党委牵头组织了一系列新春慰问活动，为留京过年人员发放春节慰问及防疫物品、协助采购年货，解决了他们的后顾之忧。今天，在确保防疫安全的情况下，组织这些保安、保洁人员来社区一起做汤圆、猜灯谜，一起过一个团圆的元宵节！”海运仓社区党委书记佟爱香说。文并图/记者 魏彤