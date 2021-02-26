学生应尽量做到家校“两点一线”

北京市中小学即将开学，市疾控中心昨天发布校园防疫指南，建议学生应尽量做到家庭、学校“两点一线”，避免不必要的外出活动。

学生及家长要提前了解学校的防疫安排，做好自我健康监测；上学前准备好一次性医用口罩或医用外科口罩、免洗手消毒剂或消毒湿巾、一次性手套、纸巾等，学会正确使用。学生应尽量做到家庭、学校“两点一线”，避免不必要的外出活动；最好采取步行、骑自行车、乘私家车方式上下学，乘坐公共交通或校车时应当注意个人防护；上学到校或放学到家应当及时洗手。要勤洗手，咳嗽、打喷嚏时要遮掩口鼻；聚餐使用公勺公筷。

学校应组织开展疫情防控技能培训及应急演练，落实防疫工作各项职责；对学生学习生活场所进行彻底打扫，并严格落实消毒、通风制度；对学校饮用水进行检测，尤其是饮水设备，确保供水安全。要加强对校内饮食摊点和食品销售点的管理和监督检查，加强饮食从业人员体检和教育，严禁销售“三无”食品。

学校还应严格落实晨午检制度，做好缺课追踪。患传染病缺课的学生，复课时应查验学校属地医疗卫生机构预防保健部门出具的复课证明。（记者 孙乐琪）