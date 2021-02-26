北京市烟花办呼吁市民减少燃放清新过节

今天是元宵节。北京市烟花办再次发布烟花爆竹燃放安全提示，请市民朋友按照《北京市烟花爆竹安全管理规定》燃放烟花爆竹，同时呼吁不放、少放烟花爆竹，减少污染排放，为北京蓝天贡献一份力量。

按照《北京市烟花爆竹安全管理规定》，北京执行五环路内（含五环路）为全年禁放区的政策，五环路内（含五环路）为全年禁放区；五环路外，由各区根据维护公共安全和公共利益的需要划定的禁放区域为全面禁放区。五环外的限放区域，农历除夕至正月初一的全天、初二至十五每天的早7点至晚12点可以燃放，其它时间不得燃放。禁止、限制燃放的地点和区域以外的其他区域，可以燃放烟花爆竹。

除禁放区外，以下禁放点周边也禁止燃放烟花爆竹：1、文物保护单位；2、车站、机场等交通枢纽；3、油气罐、站等易燃、易爆危险物品储存场所和其他重点消防单位；4、输变电设施；5、医疗机构、中小学校、幼儿园、敬老院；6、山林、苗圃等重点防火区；7、重要军事设施；8、广播电台、电视台和报社等重要新闻单位；9、电信、邮政、金融单位；10、城市路网的桥梁(含立交桥、过街天桥)、地下通道及地下空间；11、大型文化体育场所、集贸市场、商场、超市、影(剧)院、商业步行街等人员密集的公共场所及大型停车场；12、建筑工地，房屋走廊、楼道、屋顶、阳台、窗口等。

北京市烟花办提醒，自2月27日零时起，本市限放区也将全面禁放，请广大市民自觉遵守。

没有燃放完的烟花爆竹储存在家中有一定的安全隐患，市民朋友可以将没有燃放完的烟花爆竹上交到附近的派出所，北京警方将通过专业的销毁公司集中无害化销毁。

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元宵夜大气扩散不利

北京市生态环境监测中心昨天表示，元宵节晚上本市天气扩散条件较为不利，烟花爆竹燃放易加重空气污染。

据气象部门预测，元宵节白天，本市受弱高压控制，天气晴朗，扩散条件较有利，预计空气质量处于2级良；下午至夜间，高空转为平直偏西气流，中层升温3℃，地面受高压后部影响，相对湿度较大，接近80%，扩散条件较为不利；区域地面以偏南偏东风为主，易于造成区域污染物向山前的汇聚积累，加重本市空气污染。由于元宵节前半夜本市及区域烟花爆竹燃放仍较集中，扩散条件不利而风场利于污染汇聚，预计元宵节前半夜本市PM2.5浓度将迅速上升，夜间本市PM2.5总体将达4级中度污染，峰值浓度可达到4-5级中重度污染。27日白天至夜间，本市维持静稳高湿的不利扩散条件，前期污染物滞留，预计空气质量维持4级中度污染。28日上午，不利扩散条件持续，午后冷空气逐渐影响本市，地面转偏北风，有较明显的降水过程，预计空气质量逐步改善至优良水平。3月1日，扩散条件较有利，预计空气质量优良。

由于元宵节期间扩散条件明显不利，烟花爆竹燃放会显著加重本市空气污染，气象部门建议市民朋友尽量减少燃放，清新过节。（记者 张蕾 骆倩雯）