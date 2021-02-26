北京市今年继续降低社保费率

2020年，北京市共“减免缓”三项社保费1482.4亿元，社保“减免”政策力度和规模空前。阶段性政策于2020年年底到期后，今年社保缴费是否还有下降空间？对此，人社部和市人力社保局表态，2021年北京市社保缴费费率仍有下降空间，多项政策指向明确，今年社保费率降低将主要针对用人单位缴费部分。

2020年，本市在全国率先实施社保费“减免缓”政策，最大力度减轻企业和劳动者缴费负担。为帮助企业特别是中小微企业应对风险、渡过难关，3月在全国率先落地实施了阶段性减免和缓缴企业基本养老保险、失业保险和工伤保险三项社会保险费，7月再次将阶段性减免政策执行期延长到了年底，最大力度、最长期限、最大范围地减轻了企业和劳动者的缴费负担。养老、失业、工伤三项社会保险费全年为企业减负1220.9亿元，加上医疗保险261.5亿元，共为企业减负1482.4亿元。

在阶段性减免社保费政策到期后，有什么样的安排？对此，人力资源和社会保障部养老保险司司长聂明隽曾在新闻发布会中表示，阶段性减免社保费是一项临时性支持政策，2020年年底已经到期，三项社会保险费从今年1月1日起已按规定恢复正常征收。同时，考虑到疫情风险仍然存在，部分企业压力可能较大，规定阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策今年4月底到期后，将再延长1年至2022年4月30日。

北京市人力社保局近日发布《关于统一城乡劳动者失业保险政策的通知(征求意见稿)》，并向社会公开征集意见。

《征求意见稿》提出，本市拟自5月1日起统一全市城乡失业保险政策，农民合同制工人与城镇职工同等缴纳失业保险费，同等享受失业保险待遇。

按照《征求意见稿》的要求，本市城乡劳动者失业保险政策将实现“三统一”。在统一参保缴费方面，用人单位招用的农民合同制工人统一按照城镇职工的缴费比例缴纳失业保险费。在阶段性降低失业保险费率期间，本市失业保险费率为1%。本市失业保险单位和个人缴费的比例由8∶2调整为5∶5。这意味着，在阶段性降低失业保险费率期间，失业保险的单位缴费比例将从0.8%降至0.5%。（本报记者 代丽丽）