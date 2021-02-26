眼睛十分重要，中医有很多办法施以保护。首先是运目保健，即眼珠运转，以锻炼其功能。

可运睛，此法有增强眼珠光泽和灵敏性的作用，能祛除内障外翳，纠正近视和远视。具体做法是：早晨醒后，先闭目，眼球从右向左，从左向右，各旋转10次；然后睁目坐定，用眼睛依次看左右，左上角、右上角、左下角、右下角，反复四五次；晚上睡觉前，先睁目运睛，后闭目运睛各10次左右。

可远眺，眺望远处景物，以调节眼球功能，避免眼球变形而导致视力减退。例如，在清晨、休息或夜间，有选择地望远山、树木、草原、蓝天、白云、明月、星空等。还可进行眨眼、虎视、瞪目、顾盼等。

按摩是古人保养眼睛的又一项重要措施——熨目。具体做法是：双手掌面摩擦至热，在睁目时，两手掌分别按在两目上，使其热气煦熨两目珠，稍冷再摩再熨，如此反复3—5遍，每天可做数次，有温通阳气，明目提神的作用。

还有捏眦，即闭气后用手捏按两目之四角，直至微感闷气时即可换气结束，连续作3—5遍，每日可做多次。《圣济总录·神仙导引上》指出：“常欲以手按目近鼻之两眦，闭气为之，气通即止，终而复始。常行之，眼能洞见。”

还有点按穴位，用食指指肚或大拇指背第一关节的曲骨，点按丝竹空、鱼腰，或攒竹、四白、太阳穴等，手法由轻到重，以有明显的酸胀感为准，然后再轻揉抚摩几次。《圣济总录·神仙导引上》说：“常以两手按眉后小穴中，二九（即18次），一年可夜书。”此法有健目明目，治疗目疾的作用。

历代养生家还主张“目不久视”“目不妄视”，因为久视、妄视耗血伤神。《素问》言：“久视伤血。”《养生四要》指出：“目者，神之舍也，目宜常瞑，瞑则不昏。”目之神应内守，才有益于形神协调。《类经》强调：“心欲求静，必先制眼，抑之于眼，使归于心，则心静而神亦静矣。”养目和养神是密切相关的。在日常生活或工作、学习中，看书、写作、看电视、看手机的时间不宜过久，当视力出现疲劳时，可排除杂念，全身自然放松，闭目静坐3—5分钟。

饮食对增强视力也至关重要。一般而言，多吃蔬菜、水果、胡萝卜、动物的肝脏，或适当用些鱼肝油，对视力有一定保护作用，忌贪食膏粱厚味及辛辣大热之品。《长寿药粥食谱》中的菊花粥，有养肝明目之效，对一些高血压患者尤宜。具体做法是，用菊花10—15克，粳米30—60克。先用粳米煮粥，粥成调入菊花末，再煮一二沸即可。

中药健目外治法也很多，比如用药枕，《外科寿世方》记有明目枕：荞麦皮、绿豆皮、黑豆皮、决明子、菊花，有疏风散热、明目退翳之功，经常使用，至老目明。

（作者系北京朝阳中医医院副主任医师 王红蕊）