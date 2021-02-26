光盘行动需要全社会撑腰

连日来，“服务员提醒顾客合理点菜反被骂”一事，持续引起热议。在舆论密切关注下，当事顾客主动致歉并补交餐费，被呛的服务员获得一片好评并晋升店长。一场风波得以妥善解决，也为全社会上了一堂“反对浪费”的公开课。

“一粥一饭，当思来之不易；半丝半缕，恒念物力维艰。”勤俭节约是中国人的传统，即便在物阜民丰的今天，依然有着强烈的现实意义。节约的道理人人都懂，但一到具体生活场景中，还是会出现这样那样的阻力。其中最常见的矛盾，就是消费者自视花了钱，便认为可以随心所欲，而餐馆有劝阻之责，却担心得罪“上帝”坏了生意。此番“任性点餐”的顾客在一片争议声中低头道歉，充分说明遏制浪费、倡导光盘还需要更多鼓与呼，以及更大力度的现实约束。

钱是自己的，资源是全社会的。消费的自由，从来就不等于浪费的权利。特别是从中长期看，我国粮食产需仍将维持紧平衡态势。那种认为有钱就可以大手大脚的想法，既是对自己不负责任，更是对社会不负责任。

粮食珍贵，索取适量，这是道德要求，也是行为底线。但毋庸讳言，并不是所有人都能做到自律克己。这些年来，相关各方都探索了不少办法，有的用法律来规范，但现实证明，徒法不足以自行，法律法规需要根据实际进行必要补充。比如，拿出详细规定为餐馆撑腰，让认真负责的企业、劝阻浪费的服务员不但不受气、不委屈，还能获得支持和奖励。比如，标语醒目一点，多推小份菜半份菜，给主动光盘的顾客一定优惠，等等。总之，不能将光盘的压力全部传导给相对弱势的服务员，要让方式方法更加灵活管用起来。

敬惜资源关系所有人的权益，光盘行动需要全社会来撑腰。未来光盘行动的推进可能还会遇到类似的矛盾，我们都应该像那位服务员一样，从己做起，该节约则节约，该发声则发声。明事理、顾大局的人终究是大多数，厉行节约的氛围浓厚起来，一定会不断压缩浪费的空间，提升城市的文明水位。