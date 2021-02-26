正月十五闹元宵 这碗元宵怎么吃营养又健康？

正月十五到，赏月、燃灯、放焰、猜灯谜、吃元宵……人们对元宵节的独特记忆，从古延续至今。此时此刻，无论是在家乡与亲人团聚的你，还是在外工作“打拼”的你，都准备好欢度元宵节了吗？

正月十五为啥吃元宵？

正月十五的晚上，全家人围坐一桌，品尝刚出锅的元宵/汤圆是最具仪式感的时刻。其实，正月十五吃元宵/汤圆的习俗最早记载见于宋代。当时称元宵为“浮圆子”，后称“元宵”。元宵象征合家团圆，吃元宵意味新的一年合家幸福、万事如意。

元宵和汤圆有啥区别？

北方滚元宵，南方包汤圆。包制的叫汤圆，多见于以江浙为中心的南方地区；摇制的叫元宵，多见于以北京为中心的北方地区。

元宵的口味有哪些？

传统元宵多以白糖、玫瑰、芝麻、豆沙、黄桂、核桃仁、五仁、枣泥等入馅，如今，随着饮食多元化和新消费需求的涌现，市场上供应的元宵，馅料、口味和吃法也更加丰富、更有特色。除了巧克力、山楂味儿，更有玫瑰、鲜榴莲、花生钙奶等创新口味，甚至还有元宵裹炒豆面的新吃法。

元宵食品怎么选购？

面对市场上琳琅满目的元宵产品，消费者该如何选购、又该如何科学食用呢？中国食品科学技术学会曾作出如下消费提示。

1、标签信息要齐全 “9+”要素不可缺

消费者应在超市等正规食品销售场所或渠道购买元宵，需仔细查看包装上食品标签内容是否齐全。按照国家相关标准要求，直接向消费者提供的预包装食品标签标示应包括：食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号等9大项目，及其他需要标示的内容。不要购买或食用无标签或标签信息不全、内容不清晰，掩盖、补印或篡改标示的元宵。

2、配料顺序有讲究 致敏信息勿漏读

按照有关国家食品安全标准要求，在制造或加工食品时使用、并存在于产品中的任何物质（包括食品添加剂），都需要在食品配料表中一一标示。加入量超过2%的配料，应按制造或加工食品时加入量从高到低依次排列。因此，消费者在选购元宵时，可以先查看配料表，了解产品的配料使用情况，再决定购买哪种产品。

配料中若含有可能导致过敏的食品及其制品，如含有麸质的谷物及其制品、花生及其制品等，厂家一般会在配料表中使用易辨识的名称，或在配料表邻近位置加以提示；加工过程中可能带入上述食品或其制品，也宜在配料表临近位置加以提示。因此，易过敏人群在挑选或食用元宵时需注意仔细查阅配料表，以及配料表邻近位置是否有提示信息。

3、两个日期要细看 贮存烹煮遵说明

产品标签上的生产日期和保质期要重点查看。选购元宵时，建议购买保质期内的品质稳定产品，不要购买已过保质期的产品。

按照法规要求，在预包装食品的标签上都标示着贮存条件。如速冻元宵一般要求在-18℃条件下储存，无论在选购产品时还是购买后，都应确保产品贮存在标签标示的贮存条件下。

此外，通常在元宵包装标签上，厂家一般会给出合理的烹煮建议，消费者可参考以获得最佳口感。

4、营养标签细阅读 参照购买更合适

根据国家相关标准要求，元宵标签上还会提供营养标签。营养标签主要包括：表格形式的“营养成分表”、解释营养成分水平高低的“营养声称”和解释健康作用的“营养成分功能声称”。其中，营养成分表至少应标出5个要素（能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠）的含量及其占营养素参考值（NRV）的百分比。消费者可根据营养素参考值和自身状况选择食用。

美味元宵如何健康吃？

医学博士、解放军第302医院营养科医生牟瑛提醒大家，元宵属于高热量、高糖分食品，还含有油脂，所以，吃元宵一定要相应减少主食的数量。如果吃太多，容易加重胃肠道的负担，出现腹胀、烧心等不适感。同时避免油炸吃，油炸会使元宵热量更高。在吃元宵时可以搭配一些有助于消化的食物，如：芹菜、山楂、大麦芽汁、陈皮、生萝卜等，生萝卜中含有粗纤维，可以促进肠胃蠕动，也能降低油脂的吸收。

吃元宵讲究多，总结起来，健康吃元宵要遵循几个原则：早餐不宜食用；每顿一二两足矣；喝点儿原汤促消化；不可热烫着吃；也不能大口吃；不可油炸着吃；可搭配山楂、陈皮、生萝卜食用；尽量一次吃完，剩余的要冷冻保存，保存时间不宜过久。

哪些人群不宜吃元宵？

老人及儿童应在监护下食用。元宵是糯米做的，将糯米做成粥，就很适合老年人吃，但是做成元宵、汤圆、年糕，就不容易消化了。老年人一般每餐不超过1两（4-5粒）。儿童食用元宵要尽量选取小粒，不要一口吞，以免烫伤食道或噎住。热腾腾的汤圆刚出锅，温度很高，尤其里面有高油脂的馅，一口吞下，很容易导致食道被烫伤，吃元宵时不要说话或分散其注意力，以免误将元宵吞入气道。

胃肠道及消化系统疾病人群要适量食用。一般情况下，正常成年人每餐所吃元宵，以2两（8-10粒）为宜。但对有胃肠疾病或者消化功能较弱的人来说，元宵就要适当少吃。糯米中含有较多支链淀粉，黏性大，难以消化，会造成胃蠕动增强，因此，有消化道系统疾病的患者应谨慎食用。如若食用需要将元宵多煮一会儿，使其尽量熟软一些。

糖尿病人群应忌食。患有糖尿病的患者在饮食方面应尽可能地避免食用含有糖分的物品，甜元宵自不必说了，咸元宵也尽量忌食。元宵皮是糯米粉做的，糯米中含有大量淀粉，淀粉属于多糖；馅料虽是咸的，但却含有油脂。因此保险起见，建议糖尿病人最好还是不要吃元宵。如果要感受节日气氛，应尽量随餐食用，空腹吃元宵会刺激胰岛素分泌，造成体内血糖不稳定；餐后吃会导致总热量超标，随餐吃元宵可避免这两种情况发生。吃元宵时可适当减少米饭摄入量，一般来说，3个元宵所用糯米粉约相当于1两（半碗）米饭，因此吃3个元宵，可减半碗米饭。

哮喘人群不宜食用五仁馅。五仁馅儿的元宵中少不了会有花生作为主料之一，而有的过敏性哮喘患者可能对花生过敏，易诱发哮喘，因此在购买和食用之前一定要特别注意。

肝硬化人群应慎食。因为肝硬化人群多半会伴有不同程度的静脉曲张，元宵不易消化，尤其是油炸元宵，更易诱发曲张的血管破裂而引起消化道大出血，导致生命危险，所以肝硬化病人不宜吃元宵。

闹花灯、猜灯谜乐趣多

元宵节又称上元节、春灯节、元夕。正月十五日是一年中第一个月圆之夜，除了吃元宵，在民间还有挂灯、打灯、观灯等习俗。

猜灯谜是元宵灯节派生出来的一种文字游戏，也叫灯虎。将谜面贴在花灯上供人猜，形成了一种独特的民俗文化。今年，人民网特别为大家准备了健康科普灯谜，在给大家送欢乐的同时，更送去健康祝福。

（来源：人民日报、中国消费网、北京日报）