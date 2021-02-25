元宵节市场传统创新！吃出节庆味 吃出健康来

明天是农历辛丑年正月十五元宵节，人们以闹元宵、吃汤圆、观彩灯和赏圆月，寄托追求阖家团圆与美满的愿望。

《中国消费者报》记者通过市场走访了解到，在元宵节前一周，北京各路商家已将不同口味的元宵和汤圆摆在柜台的显眼位置，什锦、黑芝麻、花生、豆沙、水果、枸杞、坚果、蔬菜、肉类等各种口味的产品一应俱全。

北京物美超市三里河店的销售人员告诉记者：“今年元宵和汤圆的馅料花样繁多，新口味层出不穷，现有40多个品种。从销售量来看，还是什锦、五仁、豆沙、黑芝麻、山楂等传统风味产品销售更好，其次是受年轻人和孩子们欢迎的草莓、香橙、菠萝、榴莲等水果风味产品。”

据记者了解，今年市场上的袋装元宵和汤圆以稻香村、思念、三全等知名品牌为主，每袋净重为260克至500克不等，价格在6.9元至35.9元之间。其中，北京稻香村推出了黑芝麻、桂花山楂、奶油可可、传统五仁4种口味的元宵，同时还有9种口味的汤圆。

中国饭店协会会长韩明在接受《中国消费者报》记者采访时表示，近年来，元宵和汤圆作为传统节庆食品，通过线上线下零售化发展，已成为百姓餐桌上常备美食之一。今年元宵节，聚德华天旗下同和居、烤肉宛、曲园酒楼、砂锅居、鸿宾楼、又一顺、西来顺、柳泉居、护国寺小吃总店等30多家北京老字号餐饮企业推出了诸多元宵和汤圆新品。

同时，很多传统老字号通过门店销售、社区配送、外卖平台配送、闪送形式送到消费者手中。由于手工摇制元宵具有更好的口感，更受消费者青睐。华天旗下二友居、护国寺小吃总店等老字号都积极售卖手工现摇元宵。

锦芳小吃的手工摇制元宵，在北京家喻户晓。据北京锦芳小吃磁器口店的销售人员向记者介绍，今年，锦芳元宵在保留原有传统品种什锦元宵的基础上，还推出了可可、玫瑰、果汁、蓝莓、桂花等新口味以及黑芝麻、巧克力、椒盐、椰蓉、番茄等5种口味的低糖元宵。

韩明表示，元宵前夕很多企业通过开展元宵节文化体验类项目，将传统文化融入餐饮，使消费者沉浸在传统元宵节氛围之中，引导顾客到店消费。例如，北京聚德华天旗下的鼓楼马凯餐厅推出猜灯谜游戏，猜中者可得优惠券、折扣券。同春园、同和居、南京大牌档等众多餐饮企业推出送元宵活动，消费者到店任意消费后，店家会送上一碗元宵或汤圆。

今年，元宵和汤圆生产企业积极践行节俭之风，主要生产简易包装和袋装产品，以往精包装、高价位、上档次的豪华礼盒已难觅踪影。很多企业销售的元宵和汤圆不仅体量变小，还流行小包装销售，以避免浪费。

《本草纲目》记载，“糯米是补脾胃、益肺气之谷。”北京经济管理职业学院副教授蔡洪胜表示，人们吃糯米元宵和汤圆具有温暖脾胃的功效，尤其适用于脾胃虚寒者。同时，糯米含有蛋白质、钙、磷、铁、烟酸等成分，可以说元宵和汤圆是温补型佳品。

“但无论如何，都要注意适量食用，最好食量减半。”蔡洪胜提醒，元宵、汤圆一般味甜，主要配料包括糯米粉、变性淀粉、白砂糖、红糖、黑芝麻、花生、核桃仁、果仁等，糖和油的含量相对较高，糯米不易消化，吃多了胃会不舒服，导致胸腹胀满。尤其是消化系统相对较弱的老年人和儿童更要注意食用量，糖尿病和心脑血管病等患者更要谨慎食用。一般来说，3个元宵所用的糯米粉相当于1两米饭所用的米。一次吃3个元宵，对于消化功能不是很强的人较为适宜。（孙燕明）