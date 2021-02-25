超市里元宵汤圆鲜见本地货

不知不觉,元宵节马上就到了。在这个节日市民照例要赏花灯猜灯谜,按照习俗也少不了元宵、汤圆。不过,齐鲁晚报·齐鲁壹点记者在大润发超市探访发现,超市里鲜见本地元宵汤圆,销售的几乎全是常见的大品牌。

元宵柜台

被外地大品牌占据

“搞活动了,8.9元一袋,8.9元一袋。”2月23日,在大润发历下店,元宵类食品柜台前围满了购物的市民,记者看到不少市民一下买了六七袋。“元宵节肯定离不开它,每年必须买,我买了三种口味的,一种两袋。”市民侯女士说,他们老年人都爱吃汤圆,柔软可口还是甜食,平日也买着吃,何况是过节。

在元宵节前,商家的促销力度挺大。记者注意到,有一种水果汤圆现在也在搞活动,第二件是0元。

围着元宵汤圆柜台逛了几圈,记者看到,该超市里不但没有济南产的元宵汤圆,就是山东产的也不多,现场只看到了一种泰安肥城的产品。更多的产品都是外地的,特别是南方的。像思念、三全、湾仔码头等都有很多不同产品种类和口味,几乎全部柜台都被这些品牌占满。

济南少有生产元宵的

大型食品企业

针对超市中本地元宵汤圆比较少的情况,记者进行了调查。

山东稻香园的贺华军介绍说,他们今年没有生产元宵。济南爱礼公司是糕点面包等生产的大户,专卖店里也有元宵售卖。不过该公司工作人员表示,他们自己并不生产元宵,而是由总公司统一采购,然后他们销售。

据济南市食品工业协会秘书长李平介绍,之前济南当地生产元宵汤圆类制品的公司主要是金德利和益康。而且这两家企业都有自己的销售渠道,益康都在自己的超市出售,金德利公司也在金德利民连锁店销售,其他生产元宵的企业规模不大。本地元宵超市不多见,主要是成本比较高。

记者联系了山东金德利集团副总经理刘伟。据他介绍,前几年金德利确实在生产元宵类制品,不过近两年不再生产元宵了。

据益康食品有限公司的何经理介绍,该公司目前生产元宵,销售情况也很好,鲜元宵是晚上生产,第二天销售。目前,该公司的元宵产量稳定在2吨/天,生产周期一个月,总产量在60吨左右。据了解,目前该公司生产的元宵有三种口味,分别是桂花元宵、黑芝麻元宵、五仁元宵。

至于元宵的生产流程,据介绍分为外皮和馅料两部分。外皮的流程是泡米—沥水—磨粉；馅料配好第一遍过水后就要放入机器粘粉滚圆,然后上述过水滚圆工艺共重复进行5遍,最后筛出滚制好的元宵称重包装。据介绍,益康公司生产的元宵除了单位订购、网络销售等,主要是在自己的超市销售。（李培乐）