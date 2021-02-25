网友爱上二手平台淘什么  答案是“为耳机找另一半”

春节刚过完，闲鱼上新年礼物、公司年货、节日礼物相关商品发布量大幅增长。过去一周，相关礼品的日均搜索量环比增长186%。

从春节气氛担当红灯笼、大红包袋，到单位发的泡面锅、男朋友没送进心坎里的礼物……“挂闲鱼”已经成了年轻一代的日常生活习惯，95后女孩小昉说，在二手平台上卖闲置也容易“上瘾”。“春节一结束，就想看看家里有什么用不上的东西能放上闲鱼。”

有数据显示，闲鱼在线商品已超过10亿件，其中，相当热门的搜索是“为AirPod找另一半”。

为了让落单的AirPod重获配对，去年以来，13万只耳机在闲鱼“相亲”，其中AirPods占比超六成。有趣的是，闲鱼上右耳机的发布量是左耳机的1.3倍左右，左耳机似乎更爱“离家出走”。

有人借闲鱼帮耳机“相亲”，也有人借闲鱼“脱粉”。一旦娱乐圈有偶像人设崩塌，粉丝“出清偶像周边”成为一大现象。闲鱼上的年轻人敢爱敢恨。粉丝平时爱得有多深、花钱有多狠，离开时就有多决绝。