90后迷上花式“兼职”

“一堆作业，一支笔，一捆笔芯，一个晚上，一个奇迹！”开学的脚步越来越近，当你还在忙着赶作业、补打卡，有人瞄准了“催人”商机——监督别人学习。

据闲鱼平台数据，近期“监督学习”“监督减肥”等服务交易量环比增长明显。

钱江晚报·小时新闻记者了解到，今年春节，有不少就地过年的“原年人”，凭借兴趣、知识、技能提供服务，花样繁多的“就地兼职” 也跟着火了。

一天收费2~5元

有偿“监督人”上线

“别找借口，快去看书！”这是95后小吴（化名）在春节假期最常说的一句话。不过，这句话是小吴对两位陌生人说的。

自称“监督严格但不吃人”，小吴说，目前监督学习是按周起步收费，一天2块钱，帮助制定计划是5块钱一天。“一周14元，包月优惠价50元。”小吴说，“春节接了两单，一位同学自学小语种每天打卡，另一位同学需要艺考。”

为什么会萌生出“监督别人学习”的想法，小吴说，源自此前在知乎上的一篇帖子，“有网友在线求助，那种可以互相监督学习、不完成就会被罚钱的软件？”网友们各抒己见，除了给出一些时间管理类的App，还提到了“可以找一个朋友帮忙监督。”“我就试试看能否当个监督别人学习的人。”

“国内某传媒大学毕业”“新闻专业”“雅思7.5”“可以答疑英语播音问题”，一上来就自曝了求学经历，来自北京的卖家“小情”在自己的店铺首页写下了“服务范围”，“不光是夺命连环call或满屏消息催人学习，还要看时间安排答疑。”

接到过上百次咨询，作为卖家，“克里”坦言，“学习监督”产品，既不是药品也不是考试秘诀，“准确来说，就是一种‘一对一的人工服务’。”

“克里”还分享了催人学习遇上的“囧事”，“本来还在监督，就被买家拉黑了”。“消息不回的事也有发生，这样的体会还挺深刻的。”克里说，是否对所有人适用，这需要具体分析。不过，克里说，买家当中“很多都通过监督变得认真了”。

据闲鱼相关人士介绍，进入寒假尾期，有人为赶走拖延症，花钱请人监督学习、制定学习计划，还有一些白领青睐“云结伴”瘦身，花钱请人监督健身。

喂养宠物、美颜P图

春节催生“就地兼职”

除了“监督人”，春节期间，还催生了一批“就地兼职”，也带火了流行话“闲鱼式搞钱”（即指年轻人“挂闲鱼”卖闲置上瘾，在闲鱼花式开拓副业，积极赚钱的各类行为）。

家住滨江区的90后小米，家里养着两只猫。她告诉记者，积攒了快三年的“铲屎经验”总算派上用场，“今年春节不回老家，决定帮人上门喂猫。”

“生意最好的一天，接了3单。”小米说，服务范围在家周边2.5公里内，收费40元一次，包含添粮、加水、铲屎、拍照、梳毛、陪玩，时长约一个钟头。

据闲鱼数据，更多年轻人则充分挖掘自身技能，在二手平台出售自己的时间、特长、技能等，例如春节期间比较火的上门替回乡的主人喂养宠物、剪辑视频、美颜P图等，甚至还有写春联、手写贺卡等“节日消费”。

“越来越多年轻人愿意为兴趣、知识、技能、服务买单。”闲鱼相关人士表示，闲鱼兼职季寒假专场中，用户人均报名兼职岗位数量约为2.3个，在闲鱼寻求兼职的用户主要包括大学生、蓝领、宝妈群体等。

不仅如此，一批新兴职业也在闲鱼上火热起来：随着城市白领家庭整理收纳需求激增，“整理收纳师”数量大涨，2020年同比增长97%，其中女性占八成以上，一名中等以上的整理收纳师月收入已可超万元；心爱的包包添了划痕、意外磨损，许多年轻人选择找“奢侈品修复师”帮忙“焕然一新”。

据消费人群画像显示，闲鱼上90后比例超60%，其中35%为Z世代（95后）。“这批年轻消费者正在重新定义闲置消费。”闲鱼相关人士表示，这其中，闲置的大规模流转，体现了年轻人“让浪费变消费”的成熟消费观。（记者 祝瑶）