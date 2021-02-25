今年春节长假，我和家人留京过年。少了返乡回城两头劳顿，多了时间喝茶聊天。一次聚餐，得知一个朋友即将生子，孩子属牛。说起生肖，大家话多起来。另一朋友说，新中国成立的1949年是牛年。我想了想说，我工作的《人民日报海外版》也“属牛”，1985年创刊，今年36岁。

在中华文化里，“牛”的寓意很正能量，大多与勤劳、奉献、奋进、力量有关。春节期间朋友交流，回顾展望，聊得最多的是“转型”，互相祝福“牛转乾坤自君始”。

一个山东朋友，在北京创业多年，去年开始转型。他之前从事移动互联网上的广告服务，飘在“云端”，现在搞起了实业，开发了一款饮料，接了“地气”。他身上的拼劲，让人想起拓荒牛，一直都在“创新发展、攻坚克难”。万事开头难，他想借着牛年的牛气，把生意开拓好。

家住北京通州的一个朋友，计划春节后从招聘行业跳槽到大数据行业。在他看来，后者更有前景。人到中年，跳槽总难免有压力。当然，这位朋友有不怕苦、能吃苦的牛劲。身有牛劲儿，能成牛事儿。

有几位公务员朋友，也在春节前后转岗。有的从街道办转到区里工作，有的从中央部委转到地方工作。除了工作上、岗位上“转型”，他们还思考如何在思路上、方法上“升级”，正在大量阅读各种与新工作有关的“规划”“建议”“方案”。让我印象最深的，是一个从部委转到广东深圳国企工作的朋友。新的一年，他定下的目标是，“每天500字，记录鹏城点点滴滴”。我观察了一阵，他一直在执行。这是一个热爱生活又有毅力的朋友。

牛年伊始，这些朋友们准备好了。为了牛年取得好成绩，这个国家也准备好了。这个年份，将是很多人成长过程的关键节点。

方言俚语 传递真情

平日里，我每周都逛几次北京朝阳公园。大年初四，一个风和日丽的午后，我跟往常一样来到朝阳公园，发现了一个有趣的现象——操着各种方言的人突然多了起来。

操方言的有两类人。一类是用方言打电话，或语音，或视频，电话的另一头是家乡的亲戚朋友。

视频聊天时，不少人说笑一番后，把手机一翻转，让屏幕对着公园，扫一圈，大概是在向亲戚朋友展示公园里的节日气氛。

不得不说，春节期间的朝阳公园格外热闹。从大年三十开始，朝阳公园实行免费开放，并延长了开放时间，人气很旺。人们戴着口罩，保持着距离，一路欢声笑语。公园里虽然没有大型庆祝活动，但节日气氛不减。

游乐设施没少增添节日气氛。过山车项目吸引了不少人，我也驻足在一旁观看。只见游客们坐到座位上后，周围的人立马拿起手机，咔嚓咔嚓开始拍照。

在我身边的一个小伙子拍得很认真，跟着过山车飞驰的方向，不断调整拍摄角度。我跟他一攀谈得知，他是一名大学生，过山车上坐着他的同学，他负责给同学拍视频，同学会把视频发给远在黑龙江的家人，用“视频互动”的方式与家人一起过年。

另一类说方言的人是聚在一起的老乡们。在公园河边的红色跑道上，迎面走来3个人，我听到他们在用四川话聊天。我女儿曾在四川读大学，我也学过几句四川话，一听到四川话，顿感亲切，就忍不住打了招呼。

其中一个人叫罗强，来自四川南充，年前在北京一处工地上干活，今年是第一次留京过年。罗强说，今年留京也有不少惊喜，他收到了项目部发的春节礼包。“有的工友选择了节日加班，整个春节假期，估计能拿到1万块钱呢。”罗强说。

还有一件事让罗强感到开心。大年三十晚上，几个老乡约在一起看央视春晚时，看到了家乡的大木偶戏！

我一直逛到傍晚六点半，天渐渐暗下来，公园里的人变少了。抬头望去，公园北侧，蓝色港湾商业区灯火亮了起来，另一波欢声笑语即将开始。

家有小宝 年味浓浓

这个留京过年的春节，对我们的小家来说，比往年年味更浓了，因为家里新添了一位小成员——我四个月大的女儿。

在外求学、工作，独立生活了许多年，不知不觉间对“年味”的感知已经越来越模糊。要买新衣服、要吃顿好吃的，随时都可以。要给父母寄礼物，和他们视频聊天，也都方便极了。似乎已经没有什么事情，是非要留待春节才能去做的。

而今年，望着怀里还只会咿咿呀呀的小孩子，我意识到，这是她人生经历的第一个春节，便不由得分外重视起来。人生有许多第一次，做父母的自然希望孩子的每个“第一次”都是快乐幸福的。虽然小孩子还没记事，但我相信，一个阖家欢乐、热热闹闹的春节，会对她小小的心灵产生影响。所以，我决心好好准备一番。

离春节还有段日子，我就开始忙活了：和家人一起里里外外打扫了屋子，在窗上、门上贴好窗花和福字；上网采买了各种年货，我家几乎每天都能收到快递，吃的喝的逐渐堆满了冰箱；给小孩备好了喜庆的衣服和玩具。

忙忙碌碌间，对春节的到来越来越期待。仿佛回到了小时候掰着手指头、数着日子盼望过年的岁月。

大年三十终于到了。这天家人早早起床，给孩子换好新衣，就像小时候我妈妈为我做的那样。我拉着孩子的小手告诉她“要过年啦”，她好像听懂了似的，小脸上绽放出笑容。一家人拍了合影，然后忙着给远在老家的长辈挨个打视频电话拜年，孩子也一直盯着手机屏幕看。老人夸孩子可爱，乐得合不拢嘴。晚上的年夜饭，既有几道自己动手做的菜，也有特意买来的烤鸭，尝一尝有北京味道的年。最让人欣慰的是，小家伙一整天格外乖巧。

度过了其乐融融的一天，春晚要开始了，也到了小孩子入睡的时间。我这才想起来，差点忘了一项仪式：给孩子包压岁钱。拿出准备好的崭新钞票，放进一个小小的红包，轻轻塞在孩子的小被子下面。看着小孩睡熟的模样，我默默在心里念叨：亲爱的宝贝，祝你岁岁平安。

热闹的一天临近结束，难忘的一年也奏响尾声。我轻声走出卧室，打开电视机，把音量调到最小，看了一场“静悄悄”的春晚，不知不觉窝在沙发上睡着了。醒来时，崭新的一年到来了。

观影过年 收获感动

2021年春节，和很多人一样，我跟妻子在北京过年。作为一个影视爱好者，我是不会错过贺岁档影片的。大年初三，我早早起床，约上朋友去附近的影院赶个早场，看的是《你好，李焕英》。

一帧帧画面闪过，我的眼泪止不住地流，旁边一位大哥更是泣不成声。感动之余，我也在思考一个问题，一个情节简单、叙事手法朴实的故事，为什么如此打动人心？

《你好，李焕英》讲述了这样一个故事：女儿贾晓玲从小就没给妈妈省过心，在妈妈遭遇意外车祸后，她悲痛难言，趴在病床前失声痛哭：“我当你一回女儿，连让你高兴一次都没做过。”处于崩溃状态下的贾晓玲，竟意外穿越回1981年，和年轻时的妈妈李焕英相遇，成为好姐妹。贾晓玲想尽办法让妈妈更高兴，付出种种努力想要改变妈妈的命运……然而没想到的是，妈妈其实也从2001年穿越了回去，提前晓玲一步，但她没有戳破，而是默默配合着女儿……因为李焕英知道，只有让女儿觉得妈妈开心了，才能让她在自己去世后走出遗憾和自责，健康快乐地生活。

电影结束后，我听到前座传来稚嫩的声音：“妈妈，我以后也要天天让你高兴。”“那你打算怎么让妈妈天天高兴？”妈妈问。“我把姥姥给我买的糖果分一半给你。等我长大了，我也给你拍电影！”天真可爱的回答把妈妈逗乐了。

大家起身离座时，我才发现，很多观众都是带着老人孩子全家来看的。

跟我一同看电影的朋友中，有一位今年独自在京过年。“你别说，这个电影，看得我想妈了。”朋友说着就打开了手机，和母亲视频连线了起来。视频一开，妈妈看到儿子的瞬间，笑得很开心。

等朋友打完电话，我问他电影为什么这么打动人。他想了想说：“《你好，李焕英》是一个女儿积蓄20年力量的一次集中释放，以电影这种无比盛大的方式，在千万人面前，用尽全力纪念自己的母亲。”

“其实对你对我都一样。”他顿了顿说，“每个人都有自己的‘李焕英’，照顾好自家的‘李焕英’，让她享受天伦之乐，就是我们做儿女的最大幸福。”

“云端”春节 体验别致

第一次在北京过年，没想到，我在“云端”找到了年味儿。

美食是年味儿里香浓的部分。我的家乡是山东济南，有蒿家扒鸡、黄河鲤鱼、卤味香肠……离大年三十还有一星期，我就在网上置办了些家乡特产，冰箱塞得满满当当，打眼看去，尽是家乡“滋味”。

丰盛的年夜饭不仅要有老花样，还要有“新亮点”。大年三十傍晚，我把手机立在砧板旁，打开“下厨房”App，跟着川菜大厨学做起了水煮牛肉。油锅中放豆瓣酱、干辣椒炒至棕黄色，加肉汤烧开后，将牛肉一片片下锅，待外表发亮，再盛入碗中，淋上辣椒油……大厨细致入微的讲解，让我这个不常下厨的“菜鸟”也能迅速上手。刚出锅的牛肉，一口咬下满是鲜香，肉质滑嫩适口。

尝着这道就连母亲也不会做的“大菜”，我有心炫耀一下，忙给家里打去视频电话。“真不错，上哪儿学的？”看着我的劳动成果，手机那头的母亲赞叹不已，一旁的姥姥姥爷也时不时插上两句，向我介绍着他们的年夜大餐，通过手机屏幕，在闹哄哄的闲聊中，年味儿游动在京济两地。

大吃一顿后，小憩片刻。为了避免“每逢佳节胖三斤”，我一边看着春晚，一边铺好垫子，准备见缝插针打卡“云健身”计划。徒手深蹲、宽距俯卧撑、单臂侧平举……听从“Keep”健身App里的训练指导，每个动作坚持20次，10分钟下来，已经汗流浃背。

好在“云健身”的我并不孤单，还有许多志同道合的网友在坚持锻炼。“练习肩膀要柔和”“深蹲一定要做到位”，在线上训练留言区，网友彼此分享健身心得，相互勉励，努力让健康不停歇。

夜深了，我躺在床上，未觉困意，随手打开“国宝全球数字博物馆”微信小程序，近300件文物“触手可及”，只需动动手指就能获取最详尽的资料介绍。

最令我震撼的，当属《康熙南巡图》三四卷数字“合体”展出。借助数字技术，平面古画变得鲜活立体，引领我走进虚拟空间，身临其境地欣赏画卷全貌。

当我放下手机时，心中不禁感慨：这次“云过年”，体验到了别致的年味儿。