网贷监管不能“心太软”

本是一手好牌，奈何牌技太烂，硬是将自己打成了“过街老鼠”，人人喊打。网贷就是这样，因是非太多、民愤太大，监管部门终于坐不住了。2020年底，银保监会会同央行等部门起草了《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》，银保监会发布《关于警惕网络平台诱导过度借贷的风险提示》。今年1月初，中国人民银行召开会议，要求严禁金融产品过度营销，诱导过度负债。

“令箭”发了一支又一支，似乎都射到“草船”上。据“新华视点”记者调查发现，网络小额贷款广告依然十分活跃，网页、社交媒体、App……就连一些办公软件也都在推送信贷广告。部分互联网平台依然使出各种花招，诱导消费者分期付款或办理小额贷款，比如宣称“零抵押零担保”“万元日息2元起”等。连避风头都不愿意，简直太不像话了。

若出台一个管理办法，或开一个专门会议，发几条禁令，就能让网络小额贷款问题“一天都光晒”，那说明问题并不严重。当网络小额贷款公司不“听话”，视监管者“透明”，怎么办？权威受到挑战，秩序无从建立，监管者不能“心太软”，该出手时就出手。网络小额贷款，虽然藏匿于网络，但也不是看不见摸不着，真要和他们计较，一样能找到他们。你看，要是贷款者不按时还款，他们立马出现，“追杀”上门，说明他们并非抓不到的“隐形人”。