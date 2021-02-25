观察：春节消费数据亮眼

截至2月18日零时，春节档电影实时总票房已突破80亿元，远超往年同档期票房；2月11日至17日，全国重点零售和餐饮企业实现销售额约8210亿元，比去年春节黄金周增长28.7%；就地过年带火本地游，很多城市的酒店、民宿、景区门票预订量均有所增长……

春节假期是观察新一年消费市场的重要窗口。有关专家指出，今年春节假期，线上线下齐发力，传统消费、新型消费都表现亮眼。火爆的数据背后，是我国消费市场蓬勃生机和旺盛活力的体现。

从购物方面来看，年货礼盒、家电家居、休闲食品、换季服装、健身器材等传统产品销售火爆。苏宁易购2月18日发布的春节消费大数据显示，春节期间，苏宁易购线下门店销售迎来高速增长，特别是家电、3C类商品，增幅超过40%。

与往年不同，在各地倡导就地过年的背景下，“网购年货、网上送礼”也成为春节的主流方式。菜鸟数据显示，今年2月4日至15日，春节不打烊发货量是2019年同期4倍。拼多多数据显示，2月以来，该平台“春节不打烊”年货商品较去年同期增长183%。其中，在“网上送年礼”的带动下，发往三四线城市以及乡镇的订单中，高客单价商品占比较去年明显提升。在银泰百货春节期间的订单中，有超过两成是异地且非常用地址，是不能回家过年的儿女们寄给父母的“问候”。

今年春节假期，电影、餐饮、旅游等消费实现“开门红”。电影市场迎来大爆发，所有春节档影片票房都破亿元，总票房更是创新高。餐饮市场红红火火，特别是线上餐饮表现抢眼。饿了么数据显示，农历腊月廿八至除夕，饿了么年夜饭半成品外卖同比增长4倍，单人份外卖订单同比翻了一番，在一二线城市中尤为明显。从旅游市场看，就地过年带火本地游、周边游、短途自驾游，各地公园、景区、博物馆、电影院、滑雪场等休闲娱乐场所客流量明显增长，城市郊区度假酒店、民宿等预订火爆。

消费市场异常火热的同时，人们越来越重视健康消费、品质消费、智能消费、绿色消费，消费升级的趋势也十分明显。阿里巴巴发布的春节消费报告显示，扫地机器人、擦窗机器人等产品消费增速同比超100%、300%。苏宁易购2月18日发布的春节消费大数据则显示，苏宁线下门店中高端家电以及5G手机等核心品类销售火爆。其中，智能厨房小电器、高端智能冰箱、独立烘干机、视频通话智慧屏电视尤其受到消费者追捧。

在相关专家看来，今年春节假期火热的消费市场折射出我国消费的巨大活力与潜力，为全年提振消费扩大内需开了一个好头。政府部门、企业也可以从中发现消费的新特点，把扩大消费同改善人们的生活品质结合起来，创新消费场景、拓展消费业态、优化消费环境，推动消费扩容提质。

中国连锁经营协会采购委的调查则指出，在疫情防控常态化、消费者行为变化的趋势下，商品结构的优化、门店运营的精细化、全渠道服务能力依然是零售行业需要关注的重点。2021年中国零售市场消费渠道越来越多，信息更透明化，竞争越来越彰显时代的特点，需要用大数据进行分析进行商品引进，用对的、好的商品对用户进行精准营销。同时，重视社交圈子的营销，争取在线上营销及私域流量方面有大的突破。