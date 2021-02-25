玻尿酸被列为食品原料 靠它能“吃”出水光肌？

国家卫健委将玻尿酸列为食品原料，可在普通食品中添加

靠它“吃”出水光肌？

日前，国家卫健委发布公告，将透明质酸钠（即“玻尿酸”）列为新食品原料，允许在普通食品中添加。这对于一直以来有食用功能性美容食品习惯的爱美者来说，无疑是一个好消息：从此以后再也不必千里迢迢地从境外购买，也不必承担海淘的种种风险。但这又让更多的人产生了新的问题：我需要吃玻尿酸食品美容吗？它有效吗？

什么是透明质酸钠?

透明质酸钠又称玻尿酸，它是以葡萄糖、酵母粉、蛋白胨等为培养基，由马链球菌兽疫亚种经发酵生产而成，是一种直链大分子多糖。它的透明质分子能携带500倍以上的水分，是目前公认的最佳保湿成分之一，广泛地应用在保养品和化妆品中。

新规出台 玻尿酸美容食品上市

全媒体记者从国家卫健委官网上了解到，此次卫健委将透明质酸钠的使用范围扩大为乳及乳制品、饮料类、酒类、可可制品、巧克力和巧克力制品（包括代可可脂巧克力及制品）以及糖果，冷冻饮品。而上一次关于透明质酸钠在食品中的应用规定出台是在2008年，透明质酸钠被批准为新资源食品，使用范围为保健食品原料。

在日韩、欧美等许多国家和地区，目前透明质酸钠及以其为主要成分的产品都被允许添加在食品或膳食补充剂中。卫健委在公告中表示，新规也是基于在其他国家和国际组织的批准使用情况。

在公告出来后短短几周时间，便已经有包括黑零、善颜等多个品牌推出了相关产品，不仅有美容饮，还有一些十分有创意的小食品，例如咀嚼片、软糖等。国产玻尿酸美容食品和饮品将成为一条全新的、潜力无限的赛道已经成为业内的普遍共识。

内服外养 补水神器火遍全网

对于爱美的女性来说，玻尿酸是一个大名鼎鼎的美容成分。它的撒手锏极其简单但又极其有力：超强的补水能力。

目前，为大众所熟知的一般是注射用玻尿酸以及外用玻尿酸。注射用玻尿酸主要是在医美领域的应用。小分子玻尿酸主要被应用于水光针之中，将以玻尿酸为主要成分的“美容液”直接注射进真皮层。

但注射玻尿酸，有点疼也有点贵，并非适合所有女性皮肤保养，也因此带来了外用玻尿酸的风靡，原理是玻尿酸可以大量抓取空气及皮肤表面的水分。数据显示，2020年天猫旗舰店销售同比增速排名前三的品牌，分别是夸迪、玉泽以及润百颜。而夸迪及润百颜均是以玻尿酸作为主打成分的护肤品牌，玻尿酸的热度可见一斑。

而目前已经上市的玻尿酸美容食品和饮品，大多数也是以皮肤补水为主要卖点，通过“内调”，来实现女性“水光肌”的梦想。

总体安全 但不必神化其效果

王小姐是口服美容食品的资深用户了。十多年前，在海淘还没有普及的时候，在广州工作的她便会定期去香港购买美容饮品。“这一年多只能通过网购补充一点了。”王小姐说，“不过偶尔也还是会担心通过海淘买的究竟是不是可靠。”这也是许多通过海淘购买口服美容食品用户的担心，从这个角度来说，在内地生产、接受正规监管的玻尿酸食品无疑为这一群客户提供了更好的选择。

口服的美容产品一直都被争议包围。一方面，在日本、欧美等发达国家，口服美容产品已经成为了一个较为成熟的产业，这种趋势未来也很有可能在中国出现。据中商产业研究院数据显示,预计2022年我国功能性食品市场规模就将突破6,000亿元。但另一方面，口服美容产品的安全性及效果又一直饱受质疑。对此，皮肤科执业医生、卓正医疗董禹汐医生进行了解读。

争议一

玻尿酸食品/饮品安全性如何？

董禹汐医生介绍，玻尿酸作为一个主要内容物，它的技术本身是成熟的。“玻尿酸是一种可以完全被人体吸收和代谢的成分，如果是符合食品安全规定的产品，应该说对人体是安全的。”

争议二

玻尿酸食品/饮品有效果吗？

目前的临床观察结果显示，口服的玻尿酸产品是有一定效果的。董禹汐医生表示，“但食品中的玻尿酸在经过各种消化酶的作用之后，是经过什么通道作于皮肤的？这个问题医学界暂时没有找到答案。” （记者 龙乐乐）