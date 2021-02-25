吃自热食品，请保持正确“姿势”

自热食品加热包的主要成分包括碳酸钠、铁粉、铝粉、焦炭粉、生石灰等，只要往加热包浇冷水，食盒就可迅速加热至150摄氏度，依靠化学反应放热。只要规范操作，自热食品是不会发生爆炸的。

——阮光锋 科信食品与营养信息交流中心科学技术部主任

◎本报记者 张 蕴

本周，我国部分地区迎来一波降温，着实让大家感受到了“倒春寒”。天气冷下来了，一个领域却在升温，那就是自热食品。

尤其值得关注的是近来自热饮品在网络走红，从咖啡、牛奶，到奶茶、功能性饮料、红酒，各类饮品皆可自热。早在几年前，自热火锅、自热米饭就火过一阵。以自热火锅为代表的自热食品市场，如今依旧保持着快速的增长势头。

不过，与自热食品相关的安全事故也时有发生，让很多人吃得战战兢兢。那么，食用自热食品的正确“姿势”是什么呢？对此，科技日报记者采访了相关专家。

按说明操作，莫在狭小环境中食用

首先，让我们来了解下什么是自热食品。

自热食品自带发热包，其遇到水后温度会上升，最长保温时间约为3小时。使用时，只需将特制的发热包放在食盒底部，浇上杯凉水即可制作出热气腾腾的食物。

“自热食品加热包的主要成分包括碳酸钠、铁粉、铝粉、焦炭粉、生石灰等，只要往加热包浇冷水，食盒就可迅速加热至150摄氏度，依靠化学反应放热。”科信食品与营养信息交流中心科学技术部主任阮光锋说。

然而，自上市以来，因操作不当，导致自热食品发生爆炸的事件屡有发生。一些人因此把自热食品视作“定时炸弹”，避之唯恐不及。

对此，阮光锋表示，只要规范操作，自热食品是不会发生爆炸的。南京航天工业科技有限公司新材料分公司研发中心主任肖蓉也表示，消费者如果能够严格按照规范制作自热食品，总体来说该类食品是安全的；若不按照规范操作，就会存在安全隐患。

因此，消防部门提示消费者，在食用自热食品前，须阅读产品使用说明，并严格按照产品提示操作，特别是不要在汽车、火车车厢等密闭、狭小的环境中食用。如果家里用的是玻璃餐桌，最好在自热食品下面加隔热垫，以避免玻璃炸裂。同时，食用后，应避免自热食品垃圾大量堆积或与水直接接触；使用后的发热包，也应将其按有害垃圾，进行分类处置。

营养单一、钠含量超标，不宜长期食用

由于自热食品食用很方便，因此很多人会经常性食用自热食品。

然而网上流传着这样一个说法：在加热自热食品时，热源与食品直接接触，如果温度超过65摄氏度，其中的有害物质就会渗入食品，长期食用会对人体的消化系统、生殖系统、中枢神经系统造成损害，严重的会引发肠癌。

“自热食品只是用自带热源给食物重新加热而已，热源并不与食物直接接触。并不影响食用。这种加热方式，与放在锅里、微波炉里加热，是一样的。”阮光锋告诉科技日报记者。

对于这种食品是否会引发肠癌，福建医科大学附属宁德市医院内分泌科副主任医师冯霖介绍，肠癌的发病原因很复杂，学界尚不十分清楚其发病机理，目前没有充足的证据证明吃自热食品会致癌。

虽然食用自热食品不会引发肠癌，但是作为方便食品的一员，自热食品依然存在营养搭配单一和钠含量超标的问题，不宜长期食用。

对此，中国农业大学食品科学与营养工程学院教授廖小军介绍，以自热火锅为例，各大品牌的菜品种类非常相似，多以午餐肉、粉条、藕等食材为主，营养搭配不均衡，脂肪、盐等成分含量严重超标。某知名品牌麻辣嫩牛自热火锅的营养成分表上显示，该产品每100克中脂肪含量为86.3克，营养素参考值为144%；钠含量为5.9克，营养素参考值为295%。二者含量均超过中国营养学会的推荐摄入量。其他品牌的自热火锅营养成分表，大多也是如此。