塑料化学品邻苯二甲酸盐有损儿童大脑发育

据美国《科学时报》21日最新消息，来自TENDR项目的一组健康专业人士和科学家在《美国公共卫生杂志》发文呼吁立即禁止在消费产品中使用塑料中的合成化学物质邻苯二甲酸盐，因其会损害胎儿、婴儿和儿童的大脑神经发育。

邻苯二甲酸盐是“无处不在的化学物质”，存在于数百种消费品中，包括食品和个人护理用品、洗涤剂、服装、油和黏合剂、洗发水和发胶。这种常见的合成化学物质使塑料更柔韧、更难破碎。

根据美国食品和药物管理局的现行规定，邻苯二甲酸盐必须列在产品标签上，除非它是气味的一部分。然而，研究表明，作为“香料”的邻苯二甲酸盐有时可能会占产品成分的20%。邻苯二甲酸盐也与哮喘、儿童肥胖、心血管问题、生殖问题、男婴隐睾等有关。

该报告指出，到2019年，全球约11个不同国家的30多项研究检查了产前接触不同类型邻苯二甲酸盐的情况。研究人员发现，在儿童神经发育过程中，多动症、反抗、攻击性、情绪反应等与邻苯二甲酸盐强烈相关。

一项研究表明，在子宫内接触高浓度邻苯二甲酸盐的儿童智商比接触较少的儿童低7分。另一项研究表明，尿液中邻苯二甲酸盐含量最高的母亲，其孩子被诊断为多动症的可能性是其他母亲的3倍。

以环境神经发育风险为目标的项目TENDR是一个由志愿儿童倡导者、科学家和卫生专业人员组成的团体，他们致力于量化和减少儿童接触神经毒性污染物和化学品。美国波士顿儿童医院神经学教授、TENDR项目志愿者大卫·贝林格指出，当婴儿的发育受到子宫内合成化学物质的阻碍和影响时，这种损害是永久性的，无法逆转的。

该研究的第一作者斯蒂芬妮·恩格尔说：“我们想要实现的是推动包括美国监管机构在内的公共卫生界朝着消除邻苯二甲酸盐的目标前进。”（实习记者张佳欣）