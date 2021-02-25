正月十五是新的一年中第一个月圆之夜，因之，这一日被称为“上元节”。又因正月为农历元月，夜为宵，所以正月十五这一夜又称“元宵节”。元宵节是我国独具特色的一个传统节日，也是继春节之后的又一重大节日，所以人们常说“元宵胜春节”。

史海钩沉话灯市

旧时，过元宵节人们不仅要吃元宵，还有一项特殊的娱乐活动就是“逛灯”。“逛灯”就是逛灯市，所以民间也称元宵节为“灯节”。早在汉武帝时期，每到元宵节，汉宫中就有放灯火之习俗。东汉明帝时，佛教传入我国，按照佛教规矩，上元之日要在各寺院燃灯祀佛。此后逐渐形成了正月十五上元之日放灯的习俗，后流传到民间，逐渐发展成观灯盛举。

到了隋代，隋文帝禁止放灯，以示节俭；而至隋炀帝时，炀帝奢侈成性，要求宫内宫外大举放灯，极尽铺张浪费之事。唐代国富民安，所以上元节放灯较之前朝达到了一个高潮。唐代平时实行宵禁，不许百姓夜间外出，而上元佳节却例外，特许正月十四、十五、十六这三日可以夜行，以便百姓外出观灯游玩。唐代的灯火制作技术比前朝更加精湛，出现了“灯树”“灯楼”这样的大型花灯。唐代诗人苏味道这样描写正月十五夜的灯市：“火树银花合，星桥铁锁开。”而李商隐则用“月色灯光满帝都，香车宝辇隘通衢”的诗句，描绘当时观灯之宏大场面。

宋代上元节放灯的时间比唐代延长了两日，在原来上元节十四、十五、十六日放灯的基础上，又增加了十七、十八两日，所以宋代上元节观灯的时间共为五日，而且灯火制作上出现了如“鳌山灯”“无骨灯”“琉璃灯山”等奇巧制品。因此宋代的上元节灯市更为壮观，从宋人的诗句中，我们可以看到当年灯市的盛景。范成大有诗云：“吴台今古繁华地，偏爱元宵影灯戏。”（这里的“影灯”即“走马灯”）而辛弃疾更有一阙千古传诵的赞美元宵夜之词：“东风夜放花千树，更吹落，星如雨。宝马雕车香满路。风箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。”这些唯美的诗词不仅惊艳了时光，也带着我们穿越时空，与流光溢彩的灯市相遇。而充满诗情和浪漫色彩的元宵节，也让我们邂逅了人世间最美好的爱情。北宋欧阳修曰：“去年元夜时，花市灯如昼，月上柳梢头，人约黄昏后。”南宋辛弃疾说：“蛾儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去，众里寻他千百度。蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。”

明永乐七年，皇帝还特准百官放假十天，普天同庆，共祝灯节。清代上元节的放灯时间为正月十三至十七日，同样很是热闹，除各种花灯外，还增加了舞火把、火球、火雨等娱乐活动。清代诗人姚元之《咏元宵节》诗云：“花间蜂蝶趁喜狂，宝马香车夜正长。十二楼前灯似火，四平街外月如霜。”

因灯而名的灯市口大街

北京灯市历史久远，最盛在明代。明成祖朱棣迁都北京后，给北京政治、经济、市民生活的方方面面带来了深刻变化。明初，京城灯市设在五凤楼前。五凤楼即紫禁城的午门——午门建筑群中间是九间重檐正楼，两侧各有两座阙阁，共五座楼阁，如同展翅的凤凰，民间遂称其为“五凤楼”。午门乃紫禁城之正门，灯市设在午门前，到了灯节这几日，百姓来此赏灯游玩，人来人往，实在有失皇家威仪，也会产生很多不安全的因素。因此皇帝下令将灯市迁离午门，改为在紫禁城东华门外，即现在灯市口地区，范围大致包括现在的灯市口大街、灯市口西街、灯市口北巷、同福夹道一带。而灯市口大街之名也是因这里设置灯市而起。

灯市口大街是一条东西走向的大街，东起东四南大街，西至王府井大街，明代属明照坊，称灯市，亦称灯市大街。从明代至清初，灯市口大街都是京城极为繁华的地方。每年上元节，灯市开市时这里商贾云集、游人如织，分外热闹。

当时京城灯市的繁华程度也反映着整个社会的经济情况，民间遂有“灯市穷，京城愀然无色”之说。

那时灯市口大街两旁高楼店铺、酒店食肆鳞次栉比，店铺里所售物品从珠宝玉器、古玩字画到日常生活用品、四时穿着的服饰、老少皆喜的食品等等，琳琅满目，应有尽有。灯市上所卖百货与庙市比有所不同，体现在“两多”上，一是纨素珠玉多，二是华丽妆饰多。由此可见逛灯市是达官贵人和富家小姐的最爱。明代《帝京景物略》中就描写了灯市口大街上售卖的各种物品，其曰：“市之日，省直之商旅，夷蛮闽貂之珍异，三代八朝之骨董（古董），五等四民之服用物，皆集。”

灯市口大街上售卖的这些奇珍异宝和新奇物品，吸引了大批游人，因此这里平日就客人不断，到了上元节这几日，灯市口大街一带更是热闹得非比寻常。灯市长二里许，白天为市，晚上放灯。从灯市口大街到东四一带，道路两侧搭起许多灯棚，悬挂着各式各样的彩灯供人观赏。夜幕降临，街道两旁的茶楼酒肆便张灯结彩供游人饮宴作乐。明代的灯市不但灯美，还有笙箫鼓乐表演和耍杂耍的，如蹬坛子、翻筋斗、打碟子。不仅如此，灯市上还要放烟火为节日助兴。五颜六色的烟火与流光溢彩的明灯相映成辉，火树银花将灯市口大街装扮成色彩与灯影交织的世界。有的酒家瞧准这一商机，会在酒楼的楼上用毛毯做布幕，在临街的一侧围成一个个雅间小屋，作为酒宴观灯之所，很多达官贵人就会提前租赁这样的小屋，等到了灯节来此观灯赏夜。

明朝灯市上灯的种类繁多，有纱灯、纸灯、麦秸灯、走马灯、五色明角灯等。灯上的绘画也是丰富多彩，有花草，如梅、兰、竹、菊花中四君子，还有桂花、牡丹等；有鸟兽，如凤、鸾、龙、虎等；还有鱼虫、十二生肖等等，无所不包，无所不有，无不颜色鲜艳，无不形象逼真。灯节这几日，等到太阳落山，花灯就点亮起来了，远远望去如满天繁星一般。明朝万历年间，首辅大臣张居正曾有诗《元夕行》描述了灯市盛况：“今夕何夕春灯明，燕京女儿踏月行。灯摇珠彩张华屋，月散瑶光满禁城。”如此曼妙的夜晚，吸引着京城里的男女老少倾城而出，远近游观者不下万人。

清代灯市搬离灯市口大街

到了清康熙朝后期，灯市口大街的灯市盛况不再。这是因为清朝规定，内城只准旗人居住，将汉人全都迁到前三门以外。到了清雍正年间时，雍正皇帝进一步下令内城禁止开戏院及旅店，而且内城不准举行集会等活动。灯市便不能设在灯市口大街了，而是迁到了前门外大栅栏、灵祐宫、琉璃厂等处。

清初查慎行在《凤城新年词》中写道：“才了歌场便卖灯，三条五剧一层层。东华旧市名空在，灵祐宫前另结棚。”这里的东华指的就是东华门外的灯市，即现在的灯市口大街附近。灵祐宫在天桥西北一带，是明朝建的十方道院，万历时进行扩建，名为真武庙。扩建后的灵祐宫辟地十亩，建有高阁，并有大殿五层，清朝赐名护国灵祐宫。也有人传说此宫系由东华门移来。每年正月十五，灵祐宫都点燃彩灯，庆祝灯节。

清代以后没有了灯市的灯市口大街便日趋冷落，到了民国，这里更加萧条，不仅无“灯”，连“市”也消失了，只留下灯市口大街的地名。新中国成立以后，灯市口大街一带逐渐恢复了商业街的景象，成为北京金街的一部分，焕发出新的生机。（作者单位：北京市档案馆）