通过实施医疗保障脱贫攻坚行动、健康扶贫工程，目前我国已基本实现基本医保、大病保险、医疗救助三重保障制度贫困群众全覆盖，健康扶贫攻坚任务接近全面完成。贫困人口基本医疗有保障全面实现，群众因病致贫返贫问题得到有效缓解。

守好医保托底防线

构建中国特色全民医疗保障制度体系，关键就是突出全民覆盖。国家医保局等部门聚焦“贫困人口基本医疗有保障”，建成了世界上规模最大的基本医疗保障网，通过定额和全额资助。同时，与有关部门信息共享，动态调整参保人员，将贫困人口尽可能“一个不落”纳入制度保障，最大限度减轻其疾病负担。目前，贫困人口参保率稳定在99.9%以上。

在提升参保率同时，三重保障制度中大病保险和医疗救助均对贫困人口实施了倾斜性补偿政策。以大病保险为例，目前我国全面取消建档立卡贫困人口大病保险封顶线，贫困人口大病保险起付线较普通居民降低50%，报销比例提高5个百分点。有了三重制度综合保障后，贫困人口住院和门诊慢特病医疗费用实际报销比例稳定在80%左右。

国家还不断加大深度贫困地区资金倾斜投入。2020年，居民医保人均财政补助标准超550元，较2012年增加了310元。中央财政下达医疗救助的补助资金达275亿元，90%投向中西部地区。2018年起，连续3年中央财政累计投入120亿元，有力解决深度贫困地区贫困人口的医疗保障问题。

“根据健康扶贫动态监测系统显示，贫困人口医疗费用的自付比例明显下降，重点疾病患者自付比由2016年的15%到80%，收窄至2018年的6%到22%。贫困人口的常见病、慢性病和大病重病医疗费用负担均得到有效减轻，助力了脱贫，缓解了贫困。”国家卫生健康委员会卫生发展研究中心主任傅卫指出，我国医保扶贫政策以保障基本服务和基本需求为主，为群众守好了“健康底线”。

提升基层诊疗水平

在我国建档立卡贫困户中，因病致贫、返贫户占42%以上，是农村人口贫困的主要成因。为此，相关部门联合推动健康扶贫工程。2017年《健康扶贫工程“三个一批”行动计划》印发，针对重点地区、重点人群、重点病种，进一步加强统筹协调和资源整合，提升贫困地区县域医疗卫生服务能力。2019年《解决贫困人口基本医疗有保障突出问题工作方案》印发，指导各地坚持目标标准，强化政策措施，全面解决基本医疗有保障突出问题。

国家卫生健康委员会党组成员、中国老龄协会会长王建军介绍，“十三五”期间，健康扶贫向医疗服务“神经末梢”不断延伸。全国1007家城市三级医院累计选派医务人员超过8万人次，在832个贫困县县级医院蹲点帮扶，贫困地区市县级医疗机构累计选派近10万人支援乡镇卫生院和村卫生室，超过100万基层医务人员奋战在扶贫一线。

同时，农村贫困人口大病专项救治工作为贫困患者排忧解难。国家卫健委医政医管局监察专员焦雅辉介绍，截至2020年上半年，农村贫困人口大病专项救治病种总数从2016年工作启动之初的9种增至30种，专项救治覆盖25个省份，累计住院救治878.8万人次。一些省份还在国家要求病种基础上，结合本省实际，进一步扩大了病种覆盖范围。

在健康扶贫行动中，我国积极推动疾病预防关口前移，加大贫困地区重点传染病、地方病综合防控力度。中央财政累计投入12亿元，支持开展贫困地区地方病防治措施落实、患者救治救助、健康教育以及能力建设等工作。目前，贫困地区结核病、包虫病危害得到全面控制并逐步消除。农村妇女“两癌”检查、贫困地区儿童营养改善、贫困地区新生儿疾病筛查等妇幼公共卫生项目，在贫困地区实现全覆盖，累计惠及超过2亿人次。

不让“病根”变“穷根”

国家医保局统计数据显示，2018年以来，医保扶贫政策累计惠及贫困人口超过5亿人次，帮助贫困人口减负近3500亿元。目前，我国已构建起参保缴费有资助、待遇保障有倾斜、基本保障有边界、管理服务更高效、就医结算更便捷的政策体系，初步建立起“及时发现、精准救治、有效保障、跟踪预警”防止因病致贫返贫工作机制，累计使近1000万因病致贫返贫贫困户成功摆脱了贫困。

今年新冠肺炎疫情发生后，我国统筹推进疫情防控和健康扶贫。相关部门明确提出“确保患者不因费用问题影响就医、确保收治医院不因支付政策影响救治”的“两个确保”要求。在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担部分由财政给予补助。这些政策的实施，使得我国在较短时间内全面控制了疫情扩散蔓延，实现了确诊病例和疑似病例快速清零，推动将贫困地区疫情影响降到最低，为快速复工复产、推进脱贫攻坚创造了有利条件。

“目前医保扶贫存量任务完成了，但是受疫情灾情影响，还可能产生一些增量任务，需要随时发现随时解决，做到动态清零。因此，要一鼓作气坚决完成医保扶贫任务，加强对医保扶贫问题的监测，举一反三、持续整改，确保不留死角、盲区。”国家乡村振兴局副局长夏更生说。

伴随全面建成小康社会，绝对贫困消除后，解决相对贫困问题将是医保扶贫常态化、机制化的重要课题。国家医保局副局长陈金甫强调，医保部门将聚焦常态化防范因病致贫，精准明确保障对象，加大因病致贫风险研判和监测预警，加快健全重特大疾病医疗保障和救助制度，将医保扶贫和抗击疫情的政策实践成果转化运用到顶层设计中。（记者 吴佳佳）