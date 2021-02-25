与你有关！普通门诊费用跨省结算指南来了

自2月1日起，包括新增试点在内的27个普通门诊费用跨省直接结算试点省份实现互联互通，启动试运行。

如何查询参保地是否开通？哪些定点医药机构可以直接结算？门诊费用跨省直接结算是否需要异地就医备案……国家医保局就与跨省直接结算相关的热点问题，回应公众。

如何查询参保地是否开通?

参保人员可以通过3种途径进行查询。

——国家医保局公众号。点击公众号下方导航栏中“我的医保”-“公众查询”-“开通普通门诊费用跨省直接结算的统筹地区”，选择查询需要查询的省份，即可搜索已开通的统筹地区。

——国家医保服务平台网站。点击网页左下角“跨省门诊费用直接结算试点查询”进入版块后，再点击左下角“试点地区情况查询”即可查询。

——国家医保服务平台App。点击“业务办理”-“异地就医”-“门诊查询”-“试点地区门诊开通地区查询”，即可查询。

哪些定点医药机构可以直接结算？

参保人员可以通过3种途径进行查询。

——国家医保局公众号。点击公众号下方导航栏中“我的医保”-“公众查询”-“开通普通门诊费用跨省直接结算的定点医药机构”，选择需要查询的省份或统筹地区后点击“查询”，搜索结果即为已开通门诊费用跨省直接结算的定点医药机构。

——国家医保服务平台网站。点击网页左下角“跨省门诊费用直接结算试点查询”进入版块后，点击左下角“异地联网定点医药机构查询”，可以按照“联网医疗机构”和“联网零售药店”类别进行检索。

——国家医保服务平台App。点击“业务办理”-“异地就医”-“门诊查询”-“异地联网定点医药机构查询”，可选择相应省份、统筹地区或者搜索栏内输入某家定点医药机构的名称，即可查询。

门诊费用跨省直接结算是否需要异地就医备案?

对此，国家医保局明确：

已办理基本医疗保险跨省异地就医住院费用直接结算备案的参保人员，同步开通普通门诊费用跨省直接结算服务，无需另外备案；

各地门诊费用跨省直接结算政策不同，其他有普通门诊就医需求的人员，按照参保地异地就医管理要求办理异地就医备案；

通过国家医保局公众号，参保人员可以查询所属参保地是否需要备案，也可向参保地医保经办机构咨询具体要求。

关于查询是否需要备案的具体操作，可以关注国家医保局公众号，点击下方导航栏中“我的医保”-“公众查询”-“开通普通门诊费用跨省直接结算的统筹地区”，选择需要查询的省份后点击查询按钮，进行查询。

如何线上办理异地就医备案?

——国家医保服务平台App。点击“业务办理”-“异地就医”。异地就医包含“快速备案”和“自助开通”，分别覆盖21个省级地区和4个省级地区，可分别进行查询。也可以点击“业务办理”-“异地就医”-“住院查询”-“参保地医保经办机构查询”功能版块。

——国家异地就医备案微信小程序。可进入小程序完成“快速备案”。或者通过“国家政务服务平台”微信小程序中“跨省异地就医备案”完成线上备案。

结算报错怎么办？

门诊费用跨省直接结算已试运行一周，目前报错常见原因有：“参保地暂时未开通”“参保人未备案”“个人参保状态异常”“个人账户余额不足”“系统问题”等。国家医保局根据不同情况，一一解答。

——若是参保地未开通，可以持续关注国家医保局信息发布，会有越来越多的统筹地区陆续开通；

——若是参保人未备案，请咨询所在参保地，通过线上渠道完成备案；

——若是个人参保状态异常，可以查询近期的医保缴费记录，如有断缴情况应及时补缴，补缴完成后，再次进行备案或者医保结算；

——若是职工医保个人账户余额不足，说明个人账户余额不足以支付本次应由个人支付的医疗费用(城乡居民参保人没有个人账户);

——若是系统报错，可拨打参保地经办机构电话反映相关问题。参保人可以通过国家医保服务平台App，通过“业务办理”-“异地就医”-“住院查询”-“参保地医保经办机构查询”，选择参保地可以查看当地医保经办机构的咨询电话等信息。

国家医保局提示，参保人员遇到报错情况，可以按照原有报销渠道进行手工报销。

新华社记者 彭韵佳

（新华社北京2月24日电）