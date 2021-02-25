“餐厅服务员制止浪费反被呛”有了新进展：顾客道歉并买单

2月20日本报《服务员制止浪费被呛“管得着吗”涉事火锅店为受委屈员工颁发“安慰奖”》报道有了新进展。昨天，当事男顾客联系上餐厅，通过微信支付了此前被免除的账单，并向服务员表示道歉。涉事餐厅负责人表示，顾客主动买单的举动很有勇气，未来餐厅将继续引导顾客合理消费、抵制餐饮浪费。

2月15日，两名顾客在丰台一家餐厅“豪横点餐”，对服务员合理消费、避免浪费的劝导非但不听，反而大发脾气，留下一桌子没吃完的菜拂袖而去。账单显示，俩人点了20多种涮品和凉菜，总计1125元。餐厅为“息事宁人”，向浪费者道歉并免除了二人的账单。

记录事件的视频和当事顾客的账单被曝光后，迅速引发网络热议。网友纷纷表示，要“以餐饮浪费为耻，为光盘行动撑腰”，希望相关部门能根据这一案例，完善《北京市制止餐饮浪费规定》，给引导顾客合理消费、制止餐饮浪费的餐饮服务经营者一定的激励，让他们的腰杆“硬起来”。

随着事件持续发酵，当事顾客也认识到自己的错误行为，主动联系餐厅，弥补自己的过失。前天，当事男顾客致电店里表达歉意，并表示愿意为所浪费的食物买单。在加上餐厅运营负责人微信后，昨天中午，当事男顾客通过微信转账，向餐厅支付1125元。

“确实是我这边‘眼大肚子小’吧，所以我想给服务员道个歉。”这位男顾客在电话中表达了对当事服务员的歉意。他表示，自己的举动对服务员和餐厅造成了不好的影响，自己也承受了巨大的舆论压力。

对于当事顾客的道歉，餐厅负责人表示，感激顾客勇于承认错误的行为，也觉得十分意外。“我们很感激顾客能有勇气站出来把单买了。因为这件事情无论对哪一方，压力都是蛮大的。”当事餐厅所属公司发言人蔡超杰表示。

蔡超杰表示，事发后，劝说顾客避免浪费的服务员被一些人批评“不懂事”，餐厅在大众点评等平台也收到大量差评。但更多的网友对服务员的做法表示肯定，还有市民给餐厅打来电话，表达对抵制餐饮浪费的支持。

餐厅运营负责人何先生介绍，当事女服务员承受了巨大的心理压力，她的老乡看到视频后，还打来电话进行慰问。事后，餐厅所属公司总经理专门到门店，为她颁发了“安慰奖”。“餐厅一直培训员工引导顾客适量点餐，避免浪费。我们当时是按照公司的服务流程进行服务。”何先生表示。

记者了解到，当事女服务员将被提升为店长。“她家中有事提前休假回老家了，目前我们还没把顾客道歉的事情告诉她。”

蔡超杰对社会各界的关心表示感谢。他说，当时只想着息事宁人，才向顾客道歉和免单，并没有想过事件带来的负面效果。“类似的事件我们确实没有太多的经验，希望大家能多给我们提建议。”

蔡超杰表示，餐厅将继续推出小份菜、半份菜，坚持对顾客合理消费进行引导，推出更多人性化措施，抵制餐饮浪费，践行光盘行动。