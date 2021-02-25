去年北京新经济实现增加值13654亿

北京市统计局最新发布的数据显示，去年北京市经济稳步恢复向好，新经济是经济逆风前行中的一抹亮色，以数字经济、信息经济为特点的新产业、新业态、新模式加速涌现成长，成为对冲疫情冲击、推动经济复苏、引领转型发展的积极力量。初步核算，2020年全市新经济实现增加值13654亿元，占地区生产总值的比重达37.8%。

统计数据显示，北京市规模以上工业中，高技术制造业和战略性新兴产业增加值全年分别增长9.5%和9.2%，高于规模以上工业平均水平。智能手机、工业机器人、集成电路等高技术产品产量分别增长18.9%、13.4%和9.7%。规模以上服务业中，高技术服务业收入增长9.8%，高于服务业平均水平，与上年基本相当；其中，信息技术服务增长15.5%，数字内容及相关服务增长21.1%。

去年，北京市以线上消费、线上线下深度融合为特征的新型消费快速发展。限额以上批发零售住宿餐饮业实现网上零售额增长30.1%，占社会消费品零售总额的比重为32.2%，比上年提高7个百分点；全市10余家新零售企业合计实现零售额增长超四成。“宅经济”、“云办公”、线上教育等需求旺盛。“互联网+医疗+药品”的全新健康服务模式逐渐形成，重点医疗平台交易额和期末注册用户数分别是2019年的2.9倍和1.2倍；互联网教育平台交易额、授课教师数分别是2019年的2.1倍和1.2倍；开展电子商务活动的规模以上服务业企业中，在线教育、在线娱乐、在线游戏、在线体育4个领域企业营业收入增长近四成。

去年北京全市聚焦“新网络、新要素、新生态、新平台、新应用、新安全”布局新基建项目，固定资产投资实现两位数增长。5G建设、车联网、自动驾驶等加快推进，有助于推动跨行业、跨领域创新，加速数字化转型。

据了解，疫情发生以来，北京市检测试剂、疫苗研发、智能测温、AI诊疗等一批科技新产品在抗“疫”实战中大显身手。去年前11个月北京市大中型重点企业研究开发费用增长14.7%，部分重点互联网头部企业增长近一倍。（记者 张钦）