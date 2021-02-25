不得通过低价倾销等滥用自主定价权

市场监管总局在中国政府网回复关于“互联网社区团购平台以低价倾销市场”的留言时表示，2020年12月22日，市场监管总局联合商务部召开规范社区团购秩序行政指导会，要求严格遵守“九个不得”，其中包括不得通过低价倾销、价格串通、哄抬价格、价格欺诈等方式滥用自主定价权等。群众如果发现涉嫌违法线索，请通过12315平台进行举报投诉。

反映

APP上以低于进货价销售商品

来自江苏省泰州市的网民“人在旅途”在中国政府网留言说，某些互联网平台为了快速拉拢人气，在其APP上以低于进货价销售商品，并给予代提点一定比例的扣点，使一些实体经济雪上加霜。恳请政府相关部门对于低于成本价的恶性竞争能够给予严查，给实体经济创造一个公平竞争的商业环境。

来自陕西省西安市的网民“金豆子卫卫”则表示，电商手握资金优势、烧钱补贴抢占市场、1分钱买菜，底层卖菜的小商贩，生活何以保障？消费者需要培育正确消费观，不追求超低价，尊重别人的合理利润。希望电商可以和实体店铺一起健康同步发展。

回复

加大执法办案力度

对网友的留言，市场监管总局回复称，2020年12月22日，市场监管总局联合商务部召开规范社区团购秩序行政指导会，阿里巴巴、腾讯、京东、美团、拼多多、滴滴等6家互联网平台企业参加。会议严肃指出当前社区团购存在的低价倾销扰乱市场秩序等突出问题，并对互联网平台企业社区团购经营行为提出了明确要求，要求严格遵守“九个不得”，其中包括不得通过低价倾销、价格串通、哄抬价格、价格欺诈等方式滥用自主定价权等。下一步，市场监管部门将及时研判掌握社区团购市场动态，加大对互联网平台的监管力度，密切关注并严肃查处社区电商领域违反《价格法》《电子商务法》等法律法规的行为。加大执法办案力度，依法维护社区团购市场秩序。如果发现涉嫌违法线索，请通过12315平台进行举报投诉。

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商务部：将加强电商的行业管理

2月24日国新办举行加快商务高质量发展，服务构建新发展格局发布会。商务部副部长钱克明介绍，伴随着我国电子商务的快速发展，不正当竞争、涉嫌垄断等问题也引起了人民群众的广泛关注，商务部将加强电商的行业管理。

关于管理措施，钱克明表示，一方面做好正面引导，加强电商的诚信体系建设，推动电商企业开展诚信承诺，建立诚信档案，推动行业自律。另一方面要加强刚性的约束。推动完善电子商务的法律规制，督导平台企业合规经营，防止资本的无序扩张，会同相关部门共同维护公平竞争的市场环境。

数据显示，网络购物已经成为我国居民消费的重要渠道，去年实物商品网上零售额占到社消零总额的比重接近1/4。疫情发生以来，电子商务在抗疫保供、复工复产和消费回补等方面作用凸显，成为社会经济发展的稳定器。前不久，商务部会同有关部门指导开展了“2021网上年货节”，带动全国网络零售额超过了9000亿元，较好保障了春节期间的市场供应，服务就地过年。

文/记者 蔺丽爽 赵新培

统筹/余美英