北京市朝阳区2643家单位疫苗接种率超80%

记者昨天从北京市朝阳区了解到，截至2月23日，朝阳区共有商超、餐饮企业等2643家单位9类重点人群疫苗接种率超过80%，其中1847家达到100%。按照全区统一部署，朝阳区还向辖区疫苗接种率80%以上的单位发放疫苗接种情况“告知书”。

位于奥运村街道的科学园邮政惠民生活驿站，平时主要面向周边居民提供日常所需的蔬菜、水果及其他食品和生活用品，对守护好老百姓的“菜篮子”十分重要。据亚运村邮局相关负责人介绍，为了让居民放心前往买菜，该驿站29名从业人员中符合疫苗接种条件的26人已经全部完成疫苗接种。

此外，朝阳区一共10家邮政惠民生活驿站应接尽接符合接种条件的人员全部完成接种，接种率均达100%。

自1月1日朝阳区开展新冠疫苗接种工作以来，奥运村街道通过广泛宣传和深入发动，动员辖区内餐饮、商超、酒店等单位重点人群积极接种。截至目前，辖区内共有676家单位接种新冠疫苗，接种人数7980人，其中接种率超过80%的单位158家，接种率达到100%的单位81家。“按照朝阳区统一部署，我们给接种率超过80%的单位发放了疫苗接种情况告知书，通过张贴告知书，告知居民该单位是相对安全的。同时，也可以再次向居民进行疫苗注射的宣传，引导居民自愿接种疫苗，建立起免疫屏障。”奥运村街道办事处副主任张春红说。

根据初步统计，截至2月23日，朝阳区共有2643家单位疫苗接种率超过80%，其中1847家达到100%。按照全区统一部署，朝阳区向辖区疫苗接种率80%以上的单位发放疫苗接种情况“告知书”。告知书不但显示有单位名称、员工人数和疫苗接种比例，设立相对的安全等级，还附带疫苗接种预登记“二维码”。

此外，朝阳区望京街道全面启动辖区18至59周岁人群新冠疫苗接种工作，截至2月23日，街道已完成累计2.5万剂疫苗接种工作。为了方便居民进行疫苗预约，望京街道还开发推出疫苗接种预约小程序——“望京疫苗帮”，这是专门针对望京辖区企业员工和居民开发设计的一款小程序，程序内部设置居民预约、企业员工预约、企业联系人预约以及现场码预约四种预约通道，预约者进入登录页面后，选择自己所属社区（村）或企业后即可进行预约登记。

据了解，望京街道还将于2月27日启用另一处日接种量3000-5000人的大型临时疫苗接种点，接种能力将得到大幅提升。（记者 李泽伟）