和月饼一样，元宵也是传统的节令食品。每逢元宵节，老百姓的餐桌自然少不了元宵，既是应景尝鲜，更是为赓续历史悠久的民俗和饮食文化。

元宵节期间，在各地的商场超市，各种品牌和口味的元宵都会争奇斗艳，高中低档应有尽有，让顾客眼花缭乱。若是往年，如果想吃元宵，人们通常从超市选购。今年则不同，受疫情影响，一部分顾客喜欢到空气流通较好的露天营业场所选购日常生活必需品，哪怕消毒等防控措施到位，也尽量不到人员密集的商场超市等封闭的公共场所，所以今年路边销售水果蔬菜等商品的摊点，生意异常火爆。

今年正月初一，笔者就发现有人在路边摆摊销售元宵，最近几天，还发现有人将“生产车间”搬到路边，现场制作元宵：将调好的馅料放在一个装有糯米面的笸箩里，飞快地摇晃滚动，眨眼工夫，颗颗饱满圆润的元宵就像变魔术般呈现在顾客面前。就新鲜程度而言，恐怕真空包装的名牌元宵都不能与现“滚”的元宵媲美，但是美中不足的是生产环境相对简陋，产品很可能混杂着肉眼看不到的汽车尾气等杂质。

即便如此，这种纯手工现场制作的元宵，带着原始的粗犷和淳朴，灌满了岁月的味道。笔者小时候在村里生活，乡亲们都是赶集购买这种现场“滚”制的元宵，所以，一看到现场“滚”制元宵的场景，就倍感亲切，让我想起家乡的味道。

元宵虽色香味俱佳，寓意美好，老幼皆宜，但糯米性黏，不易消化，脾胃虚寒者食用当慎而又慎。实际上，少有人真拿元宵当饭吃，不过是应景尝个鲜而已。人们所看重的不是吃，而是体验由此产生的仪式感。