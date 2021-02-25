鲜香美味 到南充喝米粉

喝米粉，是南充人最惬意的早餐。

在“川北重镇”南充城里，每天早上四五点，当人们还在酣睡中，各家粉馆便开始忙碌起来。一觉醒来的市民，或早或晚，急急忙忙，旋风似地跑上街去争相喝粉，或坐或站或蹲，成为一景。

“小碗，牛肉，冒融（软烂）点！”“大碗，三鲜！”……走近热气腾腾、香气弥漫的粉馆，这种吆喝声此起彼伏，听起来动听而亲切。

南充人吃粉不叫吃，叫“喝”。“走，喝米粉去！”一个“喝”字，搅动着味蕾，诱惑着胃，诠释着米粉的鲜香美味。

这“喝”不只是一种叫法，而是实实在在的动作。喝粉的人用筷子夹起一根粉或者一撮粉，送到嘴边，然后用力一喝，这顺溜的粉条就从碗里顺势而起，咕噜噜往嘴里、喉咙里和胃里钻，发出“嘶溜嘶溜”声响。

喝粉还要喝汤，这也是难得的享受。一碗米粉，往往是一半米粉一半汤。乳白的骨头汤里，加上一撮绿色的香菜和葱花，不仅好看，而且诱人。一碗喝下去，周身通泰。

汤，可以说是南充米粉的精髓，不仅鲜美，而且营养丰富。这汤的烹制过程，南充人更喜欢叫吊汤。吊汤一般都采用大骨，最常用的是猪筒子骨，也有用羊骨、鸡骨或鱼骨的。

粉馆一般都使用大铁锅，师傅把买回来的骨头洗干净，放入大铁锅里，大火煮开、中火沸腾、小火慢炖，熬得越久越香，直至汤变成乳白色。

我喜欢站在锅边看吊汤，骨头汤在大锅里翻滚，冒出或高或低的水柱，有节奏地跳动着，就像城市公园的喷泉。骨头的浓香让人食欲顿生，恨不得马上就能喝上一碗。

南充米粉有干米粉和鲜米粉两类。干米粉需要提前泡至七八分熟，然后用冷水冲洗到凉，浸泡在水中备用；鲜米粉则是用时烫热即可。泡干米粉时不能泡得太久也不能太短，久了就会融，短了粉是硬心。

臊子制作更是慢工细活，得慢慢熬制。客人来了，抓一把备好的米粉，放入竹漏子里，在滚汤中冒（烫）几下即可出锅。最后加入臊子、葱花、香菜等，一碗米粉就大功告成了。顾客还可根据自己的喜好，搭配油干、油条、煮鸡蛋等。

一碗米粉，是南充人念念不忘的味道。米粉，算得上是南充最火的早餐了。早早地，粉馆门口就会排起长龙。店里没座位，随便一个小板凳就能当一张桌子用，不少人甚至蹲在路边、站在街边畅快地喝起来。喝完粉和汤，放下碗筷，舔舔嘴唇，快意而去。

日复一日，这米粉的味道就在大街小巷流淌，积淀成南充这座城市的独特韵味。